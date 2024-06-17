«Известия»: в РФ новый препарат от ботулизма появится максимум через год

18 июня 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

Центр имени Гамалеи работает над созданием препарата от ботулизма (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России ведутся работы над созданием нового препарата от ботулизма. Клинические исследования уже завершены и до вывода препарата на рынок пройдет максимум год. Об этом заявил заведующий лабораторией иммунобиотехнологии Центра имени Н.Ф. Гамалеи Дмитрий Щебляков. «Сейчас Центр имени Н.Ф. Гамалеи работает над созданием препарата от ботулизма на основе моноклональных антител нейтрализующих ботулотоксин типа А. Доклинические исследования завершены… До вывода препарата на рынок пройдет не менее года-полутора», — пишут «Известия» со ссылкой на заведующего лабораторией Дмитрия Щеблякова. Сейчас в России от ботулизма зарегистрирован препарат иммуноглобулин противоботулинический. Его основу составляет сыворотка лошадей. Других лекарств пока нет, отмечает Щебляков. Существующий препарат работает, но вызывает серьезные последствия и не отвечает требованиям безопасности. В Москве 55 человек находятся в тяжелом состоянии из-за острого отравления, вызванного ботулиническим токсином. 30 человек находятся в реанимации, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Всего не менее 120 человек в Москве обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма. Пострадавшие съели продукцию «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России ведутся работы над созданием нового препарата от ботулизма. Клинические исследования уже завершены и до вывода препарата на рынок пройдет максимум год. Об этом заявил заведующий лабораторией иммунобиотехнологии Центра имени Н.Ф. Гамалеи Дмитрий Щебляков. «Сейчас Центр имени Н.Ф. Гамалеи работает над созданием препарата от ботулизма на основе моноклональных антител нейтрализующих ботулотоксин типа А. Доклинические исследования завершены… До вывода препарата на рынок пройдет не менее года-полутора», — пишут «Известия» со ссылкой на заведующего лабораторией Дмитрия Щеблякова. Сейчас в России от ботулизма зарегистрирован препарат иммуноглобулин противоботулинический. Его основу составляет сыворотка лошадей. Других лекарств пока нет, отмечает Щебляков. Существующий препарат работает, но вызывает серьезные последствия и не отвечает требованиям безопасности. В Москве 55 человек находятся в тяжелом состоянии из-за острого отравления, вызванного ботулиническим токсином. 30 человек находятся в реанимации, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Всего не менее 120 человек в Москве обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма. Пострадавшие съели продукцию «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», пишет RT.