21 июня 2024

В Челябинске итальянцы прекратили конфликт из-за формы пиццы

Челябинские предприниматели заключили мировое соглашение в споре о пицце
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастробар "Верде". Екатеринбург, пицца, еда
Изготовители пиццы в Челябинске закончили судебные тяжбы примирением Фото:

Челябинские предприниматели Подди Луиджи и Дзамбито Гаэтано завершили спор из-за внешнего вида восьмиконечной пиццы и прав на товарный знак этого кулинарного изделия. Спустя год разбирательств в суде бизнесмены-итальянцы утвердили мировое соглашение. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Утвердить мировое соглашение, заключенное индивидуальным предпринимателем Подди Луиджи и индивидуальным предпринимателем Дзамбито Гаэтано. Согласно настоящему мировому соглашению ответчику (Гаэтано) не требуется лицензионного договора или иного согласия истца на производство любой восьмиконечной пиццы», — следует из определения Арбитражного суда Челябинской области.

Также с 1 августа 2024 года Дзамбито Гаэтано обязуется не использовать словесный элемент «ЛИПЕН/LIPEN». Исключительные права на него принадлежат Подди Луиджи.

Бизнесмены-итальянцы поспорили из-за прав на пиццу в июне 2023 года. Когда-то они работали вместе, однако потом их дороги разошлись. Осенью к решению конфликта подключился челябинский УФАС. Изготавливающий пиццу в виде восьмиконечной звезды Подди Луиджи тогда указал, что его конкурент незаконно использует товарные знаки при оказании услуг, выпекая сходное по форме кулинарное изделие.

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Челябинские предприниматели Подди Луиджи и Дзамбито Гаэтано завершили спор из-за внешнего вида восьмиконечной пиццы и прав на товарный знак этого кулинарного изделия. Спустя год разбирательств в суде бизнесмены-итальянцы утвердили мировое соглашение. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Утвердить мировое соглашение, заключенное индивидуальным предпринимателем Подди Луиджи и индивидуальным предпринимателем Дзамбито Гаэтано. Согласно настоящему мировому соглашению ответчику (Гаэтано) не требуется лицензионного договора или иного согласия истца на производство любой восьмиконечной пиццы», — следует из определения Арбитражного суда Челябинской области. Также с 1 августа 2024 года Дзамбито Гаэтано обязуется не использовать словесный элемент «ЛИПЕН/LIPEN». Исключительные права на него принадлежат Подди Луиджи. Бизнесмены-итальянцы поспорили из-за прав на пиццу в июне 2023 года. Когда-то они работали вместе, однако потом их дороги разошлись. Осенью к решению конфликта подключился челябинский УФАС. Изготавливающий пиццу в виде восьмиконечной звезды Подди Луиджи тогда указал, что его конкурент незаконно использует товарные знаки при оказании услуг, выпекая сходное по форме кулинарное изделие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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