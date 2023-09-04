Челябинский УФАС решает спор бизнесменов-итальянцев из-за формы пиццы

В Челябинске два итальянца Подди Луиджи и Дзамбито Гаэтано вынесли спор из-за торговых марок на пиццу в местный УФАС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, спор возник из-за выпечки в форме звезды.
«В антимонопольную службу обратился хозяйствующий субъект, изготавливающий в Челябинске пиццу под товарным знаком „Подди пицца“. Также заявитель изготавливает пиццу „Липен“ в виде восьмиконечной звезды. Заявитель указал, что его конкурент незаконно использует товарные знаки при оказании услуг», — пояснили в челябинском УФАС.
Обратившийся в ведомство отметил, что товарные знаки «Подди пицца» и «Липен» зарегистрированы в 2021 году. Конкурент выпускает пиццу, по форме сходную до степени смешения с восьмиконечной звездой. При этом предприятие, на которое пожаловались, работает в Челябинске под вывеской «Моццарелла». Антимонопольщики изучат поступившие сведения на наличие признаков недобросовестной конкуренции.
Итальянцы не ограничились разбирательствами в УФАС. В июне в арбитражном суде региона началось слушание дела с тем же предметом спора. Истец Подди Луиджи потребовал от ответчика Дзамбито Гаэтано прекратить использование зарегистрированных в 2016 году товарных знаков.
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