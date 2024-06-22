Сын главы АП приехал в Екатеринбург с тревожным прогнозом

К 2030 году дефицит специалистов на российских предприятиях может достигнуть отметки в 5,5 миллиона. Таким прогнозом, выступая на молодежном форуме «Утро» в Екатеринбурге, поделился Александр Вайно — глава центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив, одного из ключевых кремлевских проектных институтов, сын главы администрации президента РФ Антона Вайно.
«Сейчас у нас крайне низкая безработица, крайне высокий дефицит кадров. Если мы говорим только про айтишников, максимум на который мы смотрим, — миллион нехватки, если про рабочие специальности — больше двух миллионов по всей стране. До 2030 года эта цифра в самом негативном прогнозе увеличится до пяти с половиной миллионов человек», — цитирует Вайно корреспондент URA.RU.
Чиновник также обозначил, что важнейший вызов для государства сегодня — показать молодым людям перспективы, в том числе в их родны регионах. «Из года в год [УрФО] демонстрирует хороший показатель по инвестиционной привлекательности и уровню удовлетворенности жизни. Но есть проблемы, связанные с миграцией, образовательной в первую очередь, и конечно, с вопросом [от молодых специалистов] „что мне делать дальше после получения образования?“ И одна из ключевых задач для развития УрФО — предоставление четких карьерных перспектив для молодых людей, [которые работают в сфере промышленности], предприятие должно быть заинтересовано в том, чтобы заякорить сотрудника. Показать, что работа в промышленности — это престижно и перспективно», — отметил Вайно.
Для Вайно это второй визит в Свердловскую область за последние месяцы. В марте он приезжал в Екатеринбург на заседание Совета по молодежной политике УрФО с участием полпреда президента Владимира Якушева.
Форум «Утро» стартовал 22 июня и продлится до 28-го. Ключевая тема этого года — профессиональная реализация молодежи. Проходит форум в новых кампусах УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга.
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