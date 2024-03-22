Сын главы администрации Путина прилетел на совещание с его полпредом в УрФО. Фото

22 марта 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Александр Вайно занимается вопросами молодежи в АСИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург прилетел директор центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно, сын главы администрации президента Антона Вайно. Он принял участие в заседании Совета по молодежной политике УрФО с полномочным представителем президента в регионе Владимиром Якушевым, сообщает корреспондент URA.RU, участник мероприятия. «Спасибо за возможность рассказать о взаимодействии уральской молодежи с повесткой АСИ. Я курирую, в том числе, молодежную политику, молодежное предпринимательство, развитие регионов для молодежи», — объяснил свою роль в АСИ Вайно. Далее он рассказал о ключевых проектах агентства, в том числе о форуме «Сильные идеи для нового времени» и цифровой платформе «Кванториум». И о том, что уральцы активно участвуют в мероприятиях АСИ, но есть куда расти. Отец Александра Вайно руководит администрацией президента с 2016 года. До этого он занимал различные должности в управлении протокола и в аппарате правительства РФ. Родился Вайно-старший в 1972 году в Эстонии. Заседание прошло при участии Владимира Якушева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург прилетел директор центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно, сын главы администрации президента Антона Вайно. Он принял участие в заседании Совета по молодежной политике УрФО с полномочным представителем президента в регионе Владимиром Якушевым, сообщает корреспондент URA.RU, участник мероприятия. «Спасибо за возможность рассказать о взаимодействии уральской молодежи с повесткой АСИ. Я курирую, в том числе, молодежную политику, молодежное предпринимательство, развитие регионов для молодежи», — объяснил свою роль в АСИ Вайно. Далее он рассказал о ключевых проектах агентства, в том числе о форуме «Сильные идеи для нового времени» и цифровой платформе «Кванториум». И о том, что уральцы активно участвуют в мероприятиях АСИ, но есть куда расти. Отец Александра Вайно руководит администрацией президента с 2016 года. До этого он занимал различные должности в управлении протокола и в аппарате правительства РФ. Родился Вайно-старший в 1972 году в Эстонии.