В Екатеринбург прилетел директор центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно, сын главы администрации президента Антона Вайно. Он принял участие в заседании Совета по молодежной политике УрФО с полномочным представителем президента в регионе Владимиром Якушевым, сообщает корреспондент URA.RU, участник мероприятия.
«Спасибо за возможность рассказать о взаимодействии уральской молодежи с повесткой АСИ. Я курирую, в том числе, молодежную политику, молодежное предпринимательство, развитие регионов для молодежи», — объяснил свою роль в АСИ Вайно. Далее он рассказал о ключевых проектах агентства, в том числе о форуме «Сильные идеи для нового времени» и цифровой платформе «Кванториум». И о том, что уральцы активно участвуют в мероприятиях АСИ, но есть куда расти.
Отец Александра Вайно руководит администрацией президента с 2016 года. До этого он занимал различные должности в управлении протокола и в аппарате правительства РФ. Родился Вайно-старший в 1972 году в Эстонии.
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