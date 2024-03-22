Сын главы администрации Путина прилетел на совещание с его полпредом в УрФО. Фото

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Александр Вайно занимается вопросами молодежи в АСИ
Александр Вайно занимается вопросами молодежи в АСИ Фото:

В Екатеринбург прилетел директор центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно, сын главы администрации президента Антона Вайно. Он принял участие в заседании Совета по молодежной политике УрФО с полномочным представителем президента в регионе Владимиром Якушевым, сообщает корреспондент URA.RU, участник мероприятия.

«Спасибо за возможность рассказать о взаимодействии уральской молодежи с повесткой АСИ. Я курирую, в том числе, молодежную политику, молодежное предпринимательство, развитие регионов для молодежи», — объяснил свою роль в АСИ Вайно. Далее он рассказал о ключевых проектах агентства, в том числе о форуме «Сильные идеи для нового времени» и цифровой платформе «Кванториум». И о том, что уральцы активно участвуют в мероприятиях АСИ, но есть куда расти.

Отец Александра Вайно руководит администрацией президента с 2016 года. До этого он занимал различные должности в управлении протокола и в аппарате правительства РФ. Родился Вайно-старший в 1972 году в Эстонии.

Заседание прошло при участии Владимира Якушева
Заседание прошло при участии Владимира Якушева
Фото:

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В Екатеринбург прилетел директор центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно, сын главы администрации президента Антона Вайно. Он принял участие в заседании Совета по молодежной политике УрФО с полномочным представителем президента в регионе Владимиром Якушевым, сообщает корреспондент URA.RU, участник мероприятия. «Спасибо за возможность рассказать о взаимодействии уральской молодежи с повесткой АСИ. Я курирую, в том числе, молодежную политику, молодежное предпринимательство, развитие регионов для молодежи», — объяснил свою роль в АСИ Вайно. Далее он рассказал о ключевых проектах агентства, в том числе о форуме «Сильные идеи для нового времени» и цифровой платформе «Кванториум». И о том, что уральцы активно участвуют в мероприятиях АСИ, но есть куда расти. Отец Александра Вайно руководит администрацией президента с 2016 года. До этого он занимал различные должности в управлении протокола и в аппарате правительства РФ. Родился Вайно-старший в 1972 году в Эстонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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