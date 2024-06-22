В аварии в Индустриальном районе Перми пострадали дети

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Перми, в котором травмированы дети (архивное фото)
В аварии на шоссе Космонавтов в Перми были травмированы дети. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермском краю.
«Авария произошла 23 июня на пересечении улицы 9 Мая и шоссе Космонавтов. По предварительной информации водитель Lada Granta врезался в автомобиль, стоявший у светофора. В результате ДТП травмы получили двое детей-пассажиров Lada», — передает издание «Новый компаньон» со ссылкой на данные полиции.
Дети, пострадавшие в аварии, были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, уточняет издание.
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