22 июня 2024

В аварии в Индустриальном районе Перми пострадали дети

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Перми, в котором травмированы дети (архивное фото)
Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Перми, в котором травмированы дети (архивное фото) Фото:

В аварии на шоссе Космонавтов в Перми были травмированы дети. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермском краю.

«Авария произошла 23 июня на пересечении улицы 9 Мая и шоссе Космонавтов. По предварительной информации водитель Lada Granta врезался в автомобиль, стоявший у светофора. В результате ДТП травмы получили двое детей-пассажиров Lada», — передает издание «Новый компаньон» со ссылкой на данные полиции.

Дети, пострадавшие в аварии, были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, уточняет издание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аварии на шоссе Космонавтов в Перми были травмированы дети. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермском краю. «Авария произошла 23 июня на пересечении улицы 9 Мая и шоссе Космонавтов. По предварительной информации водитель Lada Granta врезался в автомобиль, стоявший у светофора. В результате ДТП травмы получили двое детей-пассажиров Lada», — передает издание «Новый компаньон» со ссылкой на данные полиции. Дети, пострадавшие в аварии, были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, уточняет издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...