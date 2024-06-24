Мэр Екатеринбурга выбил новый участок на Уралмаше под реновацию

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Под снос пойдут шесть домов 1940-х годов постройки (архивное фото)
Под снос пойдут шесть домов 1940-х годов постройки (архивное фото) Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга участок в районе улиц Бакинских комиссаров — Калинина — переулка Симбирского отдадут под комплексное развитие территории (КРТ). Под снос пойдут шесть домов. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

Площадь участка составляет 20,9 тысячи квадратных метров. Рабочие снесут шесть домов, которые были построены в 1948-1949 годы. Объекты находятся по адресам: 

  • ул. Калинина, д. 77;
  • ул. Калинина, д. 73;
  • ул. Калинина, д. 71;
  • ул. Калинина, д. 69;
  • пер. Симбирский, д. 9;
  • ул. Бакинских комиссаров, д. 32.

Также под снос и реконструкцию попали несколько коммунальных сооружений. Территория освобождается под строительство жилых домов. Максимальный показатель плотности застройки — 60 тысяч квадратных метров на гектар.

Еще два участка площадью 1,3 и 0,4 гектара на территории в границах улиц Репина — Начдива Васильева — Ленинградская и участке в районе улиц Московская и Гурзуфская выбраны для КРТ. На реализацию проекта застройщику утвердили семь лет.

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга участок в районе улиц Бакинских комиссаров — Калинина — переулка Симбирского отдадут под комплексное развитие территории (КРТ). Под снос пойдут шесть домов. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. Площадь участка составляет 20,9 тысячи квадратных метров. Рабочие снесут шесть домов, которые были построены в 1948-1949 годы. Объекты находятся по адресам:  Также под снос и реконструкцию попали несколько коммунальных сооружений. Территория освобождается под строительство жилых домов. Максимальный показатель плотности застройки — 60 тысяч квадратных метров на гектар. Еще два участка площадью 1,3 и 0,4 гектара на территории в границах улиц Репина — Начдива Васильева — Ленинградская и участке в районе улиц Московская и Гурзуфская выбраны для КРТ. На реализацию проекта застройщику утвердили семь лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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