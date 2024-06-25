Школьники Екатеринбурга могут начать выращивать овощи для столовых

Вице-спикер гордумы Матвеев: школьные агрокомплексы сократят стоимость обедов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
Школьники Екатеринбурга могут зарабатывать, выращивая для школьных столовых продукцию, считает Михаил Матвеев Фото:

Развитие школьных агрокомплексов в Екатеринбурге поможет в решении вопроса питания учеников. Выращенная продукция может напрямую идти в столовые учебных заведений, значительно удешевляя стоимость обедов. Такое предложение в ходе посещения депутатами гордумы Екатеринбурга школы №137 в поселке Шабровский, где реализуется проект агрошколы, высказал первый зампредседателя думы Михаил Матвеев.

«В будущем этот проект может вылиться в то, что на подобного рода участках создадутся кооперативы, которые могут выращивать свою продукцию. Она может пойти в столовую на стол. За счет этого могут удешевляться обеды в самой школе, а ребята могут зарабатывать какую-то копеечку», — заявил Михаил Матвеев.

Проект «Агрошкола» был запущен в школе поселка Шабровский в 2019 году. Целью его была подготовка кадров для агропромышленного комплекса. В создании пришкольного плодово-ягодного сада тогда учебному заведению помогла Свердловская селекционная станция садоводства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Развитие школьных агрокомплексов в Екатеринбурге поможет в решении вопроса питания учеников. Выращенная продукция может напрямую идти в столовые учебных заведений, значительно удешевляя стоимость обедов. Такое предложение в ходе посещения депутатами гордумы Екатеринбурга школы №137 в поселке Шабровский, где реализуется проект агрошколы, высказал первый зампредседателя думы Михаил Матвеев. «В будущем этот проект может вылиться в то, что на подобного рода участках создадутся кооперативы, которые могут выращивать свою продукцию. Она может пойти в столовую на стол. За счет этого могут удешевляться обеды в самой школе, а ребята могут зарабатывать какую-то копеечку», — заявил Михаил Матвеев. Проект «Агрошкола» был запущен в школе поселка Шабровский в 2019 году. Целью его была подготовка кадров для агропромышленного комплекса. В создании пришкольного плодово-ягодного сада тогда учебному заведению помогла Свердловская селекционная станция садоводства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...