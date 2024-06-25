Школьники Екатеринбурга могут начать выращивать овощи для столовых

Развитие школьных агрокомплексов в Екатеринбурге поможет в решении вопроса питания учеников. Выращенная продукция может напрямую идти в столовые учебных заведений, значительно удешевляя стоимость обедов. Такое предложение в ходе посещения депутатами гордумы Екатеринбурга школы №137 в поселке Шабровский, где реализуется проект агрошколы, высказал первый зампредседателя думы Михаил Матвеев.
«В будущем этот проект может вылиться в то, что на подобного рода участках создадутся кооперативы, которые могут выращивать свою продукцию. Она может пойти в столовую на стол. За счет этого могут удешевляться обеды в самой школе, а ребята могут зарабатывать какую-то копеечку», — заявил Михаил Матвеев.
Проект «Агрошкола» был запущен в школе поселка Шабровский в 2019 году. Целью его была подготовка кадров для агропромышленного комплекса. В создании пришкольного плодово-ягодного сада тогда учебному заведению помогла Свердловская селекционная станция садоводства.
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