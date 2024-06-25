После публикации URA.RU Герою России из Екатеринбурга вернули деньги за ранение на СВО. Скрин

Герою России из Екатеринбурга разблокировали карту с деньгами от Минобороны

26 июня 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Высшую госнаграду Шиковский получил в 2023-м Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После публикации URA.RU «Т-Банк» разблокировал карту молодому Герою России из Екатеринбурга Владимиру Шиковскому, на которую пришла выплата от Минобороны за ранение на СВО. Об этом корреспонденту сообщил сам Шиковский. «Доступ разблокировали сразу после новости, накануне вечером», — отметил Шиковский. Он также поделился, что банк удалил его переписку со службой поддержки, несколько дней игнорировавшей просьбы оперативно разобраться и вернуть доступ к деньгам. Шиковский был готов идти в Следственный комитет и Центробанк. Выплату за ранение (военнослужащий лишился части ноги) Шиковский получил 17 июня, а 18-го карта перестала работать — денежный перевод сочли «подозрительным». «Я как Герой РФ лежу без ноги в госпитале. Вы меня отправляете искать справки о поступлении денежных средств?!» — негодовал Шиковский в общении со службой поддержки. Звание Героя России Шиковскому присвоили в 2023 году, ему на тот момент было 26 лет. В марте 2024-го стало известно, что Шиковского обокрали в военном госпитале, где он лечился. Скриншот предоставлен Владимиром Шиковским Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации URA.RU «Т-Банк» разблокировал карту молодому Герою России из Екатеринбурга Владимиру Шиковскому, на которую пришла выплата от Минобороны за ранение на СВО. Об этом корреспонденту сообщил сам Шиковский. «Доступ разблокировали сразу после новости, накануне вечером», — отметил Шиковский. Он также поделился, что банк удалил его переписку со службой поддержки, несколько дней игнорировавшей просьбы оперативно разобраться и вернуть доступ к деньгам. Шиковский был готов идти в Следственный комитет и Центробанк. Выплату за ранение (военнослужащий лишился части ноги) Шиковский получил 17 июня, а 18-го карта перестала работать — денежный перевод сочли «подозрительным». «Я как Герой РФ лежу без ноги в госпитале. Вы меня отправляете искать справки о поступлении денежных средств?!» — негодовал Шиковский в общении со службой поддержки. Звание Героя России Шиковскому присвоили в 2023 году, ему на тот момент было 26 лет. В марте 2024-го стало известно, что Шиковского обокрали в военном госпитале, где он лечился.