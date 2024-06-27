РБК: ЕС ввел механизм по изъятию активов российских компаний

Евросоюз в рамках нового пакета санкций представил механизм, позволяющий изымать активы российских компаний. Он позволит европейским компаниям требовать компенсация в судах своих стран за ущерб, который они получили в результате судебных решений «третьих стран», включая Россию.
«В рамках 14-го пакета санкций ЕС создает механизм, позволяющий европейским компаниям требовать в своих судах компенсацию за причиненный им в России ущерб. С такими решениями они смогут пойти и в суды других стран», — передает РБК, ссылаясь на заявления экспертов.
Механизм включает несколько основных составляющих. Теперь европейские компании имеют право через судебные инстанции стран ЕС требовать возмещения убытков. Эти убытки должны быть вызваны решениями судов вне Евросоюза, которые касаются лиц и организаций, попавших под европейские санкции, включая российские компании. За счет этого у ЕС будет возможность изымать активы российских компаний.
ЕС также запретил ведение деловых отношений с российскими компаниями и организациями, которые подали иск в соответствии со статьей 248 Арбитражного процессуального кодекса России. Эти меры стали частью усилий ЕС по защите интересов европейских компаний от действий России.
Евросоюз подписал новый 14-й пакет санкций против России 24 июня. В него вошли 116 физических и юридических лиц, передает 360.Ru. В ответ на это Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, сообщает «Национальная служба новостей». РФ также ограничивает доступ к европейским СМИ в ответ на санкции ЕС, передает РАПСИ.
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