Стало известно, куда этапировали Стрелкова-Гиркина

Бывшего министра обороны ДНР Стрелкова этапировали из СИЗО
Бывшего главу минобороны ДНР Игоря Стрелкова этапировали из СИЗО в колонию. По предварительным данным, это может быть исправительная колония 13 «Красная утка», которая находится в Нижнем Тагиле (Свердловская область).
«Предварительно, это ИК-13 „Красная утка“ в Нижнем Тагиле для бывших работников правоохранительных и административных органов», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на близких Стрелкова. Ранее он находился в СИЗО.
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