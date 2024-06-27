27 июня 2024

Стало известно, куда этапировали Стрелкова-Гиркина

Mash: экс-министр обороны ДНР Стрелков этапирован в Нижний Тагил
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Стрелков Игорь. Челябинск., стрелков игорь
Бывшего министра обороны ДНР Стрелкова этапировали из СИЗО Фото:

Бывшего главу минобороны ДНР Игоря Стрелкова этапировали из СИЗО в колонию. По предварительным данным, это может быть исправительная колония 13 «Красная утка», которая находится в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

«Предварительно, это ИК-13 „Красная утка“ в Нижнем Тагиле для бывших работников правоохранительных и административных органов», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на близких Стрелкова. Ранее он находился в СИЗО.

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Бывшего главу минобороны ДНР Игоря Стрелкова этапировали из СИЗО в колонию. По предварительным данным, это может быть исправительная колония 13 «Красная утка», которая находится в Нижнем Тагиле (Свердловская область). «Предварительно, это ИК-13 „Красная утка“ в Нижнем Тагиле для бывших работников правоохранительных и административных органов», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на близких Стрелкова. Ранее он находился в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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