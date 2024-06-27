Стало известно, куда этапировали Стрелкова-Гиркина

Mash: экс-министр обороны ДНР Стрелков этапирован в Нижний Тагил

27 июня 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Бывшего министра обороны ДНР Стрелкова этапировали из СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего главу минобороны ДНР Игоря Стрелкова этапировали из СИЗО в колонию. По предварительным данным, это может быть исправительная колония 13 «Красная утка», которая находится в Нижнем Тагиле (Свердловская область). «Предварительно, это ИК-13 „Красная утка“ в Нижнем Тагиле для бывших работников правоохранительных и административных органов», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на близких Стрелкова. Ранее он находился в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего главу минобороны ДНР Игоря Стрелкова этапировали из СИЗО в колонию. По предварительным данным, это может быть исправительная колония 13 «Красная утка», которая находится в Нижнем Тагиле (Свердловская область). «Предварительно, это ИК-13 „Красная утка“ в Нижнем Тагиле для бывших работников правоохранительных и административных органов», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на близких Стрелкова. Ранее он находился в СИЗО.