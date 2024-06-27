Пермяки стали массово брать дачи в аренду

Летом 2024 года жители Пермского края стали чаще брать дачи в аренду. Спрос на такие услуги вырос в два раза по сравнению с 2023 годом, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимости».
«В июне 2024 года спрос на долгосрочную аренду домов, дач, коттеджей и таунхаусов в Пермском крае увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость аренды загородных домов выросла на 8% и достигла 43,8 тысячи рублей в месяц», — рассказали в пресс-службе сервиса.
Также в два раза выросло предложение на аренду домов. По мнению экспертов сервиса, сдача загородной недвижимости приносит больший доход, чем квартиры, поэтому увеличилось количество объявлений. Такая же ситуация с краткосрочной арендой коттеджей и дач. С мая по июнь в Перми количество бронирований выросло на 24%.
По словам аналитиков сервиса «Авито Услуги», рост спроса на аренду загородной недвижимость спровоцировал увеличение количества заказов для клининговых и строительных компаний. Так, профессиональную уборку в июне стали заказывать на 11% чаще, чем в мае. А интерес к услугам ремонтных бригад вырос на 12%.
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