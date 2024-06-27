Куратор АУЕ* из пермской колонии намерен обжаловать приговор

Марат Мусин, признанный виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и пропаганде движения АУЕ («Арестантский уклад един», признано экстремистским и запрещено на территории России), будет обжаловать приговор, который ему вынес Пермский краевой суд. Об этом URA.RU рассказал адвокат осужденного Сергей Уткин.
«Приговор будет обжалован после того, как сторона защиты согласует свою позицию с доверителем», — уточнил Уткин. Мусина отправили на одиннадцать с половиной лет в колонию строгого режима и обязали выплатить 300 тысяч штрафа.
Марат Мусин по кличке Марик отбывал наказание в колонии № 9 в Пермском крае. Там он стал положенцем, его назначил лично вор в законе Чиро Шония, который в 2022 году скончался. Мусин контролировал деятельность заключенных, денежные потоки среди осужденных, распитие алкоголя и употребление наркотиков в стенах исправительного учреждения, а также пропагандировал запрещенное международное движение. В своем последнем слове Мусин заявил, что невиновен.
* — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России
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