Спасатели отработали ликвидацию чрезвычайной ситуации
В Ленинском районе Перми прошли командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По легенде спасатели работали на месте взрыва газового баллона.
«Согласно вводной, в многоквартирном доме взорвался баллон с газом. Из-за этого обрушилась наружная стена одного из подъездов. По легенде было восемь пострадавших и двое погибших. Спасатели отрабатывали эвакуацию „пострадавших“ с 10-го этажа здания», — рассказали в пресс-службе МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты».
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