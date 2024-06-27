27 июня 2024

В Перми прошли учения по ликвидации ЧС. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Командно - штабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пермь, служба спасения, лето, учения мчс, пожарная служба, день, пожарные, пожарный
Спасатели отработали ликвидацию чрезвычайной ситуации Фото:

В Ленинском районе Перми прошли командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По легенде спасатели работали на месте взрыва газового баллона.

«Согласно вводной, в многоквартирном доме взорвался баллон с газом. Из-за этого обрушилась наружная стена одного из подъездов. По легенде было восемь пострадавших и двое погибших. Спасатели отрабатывали эвакуацию „пострадавших“ с 10-го этажа здания», — рассказали в пресс-службе МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты».

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В Ленинском районе Перми прошли командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По легенде спасатели работали на месте взрыва газового баллона. «Согласно вводной, в многоквартирном доме взорвался баллон с газом. Из-за этого обрушилась наружная стена одного из подъездов. По легенде было восемь пострадавших и двое погибших. Спасатели отрабатывали эвакуацию „пострадавших“ с 10-го этажа здания», — рассказали в пресс-службе МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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