В Сибири после лесных пожаров восстановили свыше пяти гектаров леса. Фото

28 июня 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Компании удалось посадить более 28 тысяч саженцев Фото: пресс-служба «Бургер Кинга» В Сибири восстановили часть лесов, пострадавших от пожаров. Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» направила часть своей выручки на высадку новых деревьев в Новосибирской, Тюменской и Омской областях. Как сообщает URA.RU пресс-служба компании, в регионах высадили более пяти гектаров нового леса. «Для нас было важно обратить внимание аудитории на проблему сибирских пожаров, ежегодно уничтожающих миллионы деревьев, и сделать свой вклад в восстановление лесов», — заявил коммерческий директор «Бургер Кинг» Иван Шестов. По его словам, всего благодаря усилиям компании удалось посадить свыше 28 тысяч саженцев. На корпоративные средства были высажены 12 тысяч молодых деревьев на территории трех гектаров в Новосибирской области. В Тюменской области посажены 8,7 тысячи деревьев на площади в 2,3 гектара. А в Омской области более 35 волонтеров и местных жителей помогли посадить восемь тысяч сосен. В сети ресторанов отмечают, что только за прошлый год в Сибири было зарегистрировано более 2,7 тысячи лесных пожаров. Фото: пресс-служба «Бургер Кинга» Фото: пресс-служба «Бургер Кинга» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сибири восстановили часть лесов, пострадавших от пожаров. Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» направила часть своей выручки на высадку новых деревьев в Новосибирской, Тюменской и Омской областях. Как сообщает URA.RU пресс-служба компании, в регионах высадили более пяти гектаров нового леса. «Для нас было важно обратить внимание аудитории на проблему сибирских пожаров, ежегодно уничтожающих миллионы деревьев, и сделать свой вклад в восстановление лесов», — заявил коммерческий директор «Бургер Кинг» Иван Шестов. По его словам, всего благодаря усилиям компании удалось посадить свыше 28 тысяч саженцев. На корпоративные средства были высажены 12 тысяч молодых деревьев на территории трех гектаров в Новосибирской области. В Тюменской области посажены 8,7 тысячи деревьев на площади в 2,3 гектара. А в Омской области более 35 волонтеров и местных жителей помогли посадить восемь тысяч сосен. В сети ресторанов отмечают, что только за прошлый год в Сибири было зарегистрировано более 2,7 тысячи лесных пожаров.