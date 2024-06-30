В Одессе возле купающихся в море произошел взрыв. Видео

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Никто не пострадал из-за взрыва в море
Никто не пострадал из-за взрыва в море Фото:

В Одессе на одном из пляжей произошел взрыв. Он был зафиксирован неподалеку от места отдыха купающихся. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страны».

«Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, которые плавали у берега», — говорится в сообщении. Там отметили, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что житель Одессы подорвался на гранате в городском парке, передает телеканал 360. Точная причина не установлена. 

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В Одессе на одном из пляжей произошел взрыв. Он был зафиксирован неподалеку от места отдыха купающихся. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страны». «Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, которые плавали у берега», — говорится в сообщении. Там отметили, что пострадавших нет. Ранее сообщалось, что житель Одессы подорвался на гранате в городском парке, передает телеканал 360. Точная причина не установлена. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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