Никто не пострадал из-за взрыва в море
В Одессе на одном из пляжей произошел взрыв. Он был зафиксирован неподалеку от места отдыха купающихся. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страны».
«Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, которые плавали у берега», — говорится в сообщении. Там отметили, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что житель Одессы подорвался на гранате в городском парке, передает телеканал 360. Точная причина не установлена.
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