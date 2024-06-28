Мэр Перми Эдуард Соснин успешно прошел курсы обучения на VI потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства. По окончанию учебы, все обучающиеся встретились по ВКС с президентом России Владимиром Путиным. Мэр Перми, успешно завершивший обучение получил комплимент и наставление от Путина. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
В своей речи, обращенной к Путину, Соснин сказал, что до того, как был назначен на должность чиновника, был «простым предпринимателем». «Вы знаете это так звучит скромно в отношении предпринимателей. Я сегодня, и раньше стоял за то, чтобы приподнять это направление деятельности, а сейчас в условиях санкционного режима могу с полной уверенностью сказать, что предприниматель — это звучит гордо», — ответил на слова Соснина Владимир Путин. Он также поручил Соснину оказывать поддержку пермским предприятиям, занимающимся двигателестроением, отметив, что сейчас в Перми разрабатывается новый двигатель «ПД-35».
Соснин был один из семи докладчиков, которые поделились своими эмоциями от пройденного обучения. Он неоднократно поблагодарил президента за такую возможность, отметив, что получил богатый обмен опытом и познакомился со многими чиновниками.
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