В мире Азия В Китае упала и взорвалась ракета-носитель Tianlong-3. Видео 30 июня 2024 в 17:07 Размер текста - 17 + Tianlong-3 взорвалась после запуска (архивное фото) Фото: U.S Marine Corps / Lance Cpl. Jacob A. Farbo Ракета-носитель Tianlong-3 упала и взорвалась во время испытаний в провинции Хэнань (Китай). Об этом сообщает издание Sohu. «Произошло падение и взрыв китайской Tianlong-3 во время испытаний в городе Гунъи провинции Хэнань… Причина ЧП пока не названа», — говорится в материале . Информации о пострадавших еще нет, сотрудники правоохранительных органов работают на месте. Ракета разбилась в горах. Tianlong-3 — это новейшая китайская разработка. Первая ступень ракеты способна выполнять автономную вертикальную посадку. Она создавалась в качестве аналога американской Falcon 9, созданной компанией SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ракета-носитель Tianlong-3 упала и взорвалась во время испытаний в провинции Хэнань (Китай). Об этом сообщает издание Sohu. «Произошло падение и взрыв китайской Tianlong-3 во время испытаний в городе Гунъи провинции Хэнань… Причина ЧП пока не названа», — говорится в материале. Информации о пострадавших еще нет, сотрудники правоохранительных органов работают на месте. Ракета разбилась в горах. Tianlong-3 — это новейшая китайская разработка. Первая ступень ракеты способна выполнять автономную вертикальную посадку. Она создавалась в качестве аналога американской Falcon 9, созданной компанией SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям