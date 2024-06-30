В Китае упала и взорвалась ракета-носитель Tianlong-3. Видео

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Взрыв. stock, побережье, бункер, вспышка, взрыв,  stock
Tianlong-3 взорвалась после запуска (архивное фото) Фото:

Ракета-носитель Tianlong-3 упала и взорвалась во время испытаний в провинции Хэнань (Китай). Об этом сообщает издание Sohu.

«Произошло падение и взрыв китайской Tianlong-3 во время испытаний в городе Гунъи провинции Хэнань… Причина ЧП пока не названа», — говорится в материале.

Информации о пострадавших еще нет, сотрудники правоохранительных органов работают на месте. Ракета разбилась в горах.

Tianlong-3 — это новейшая китайская разработка. Первая ступень ракеты способна выполнять автономную вертикальную посадку. Она создавалась в качестве аналога американской Falcon 9, созданной компанией SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску.

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Ракета-носитель Tianlong-3 упала и взорвалась во время испытаний в провинции Хэнань (Китай). Об этом сообщает издание Sohu. «Произошло падение и взрыв китайской Tianlong-3 во время испытаний в городе Гунъи провинции Хэнань… Причина ЧП пока не названа», — говорится в материале. Информации о пострадавших еще нет, сотрудники правоохранительных органов работают на месте. Ракета разбилась в горах. Tianlong-3 — это новейшая китайская разработка. Первая ступень ракеты способна выполнять автономную вертикальную посадку. Она создавалась в качестве аналога американской Falcon 9, созданной компанией SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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