Ракета-носитель Tianlong-3 упала и взорвалась во время испытаний в провинции Хэнань (Китай). Об этом сообщает издание Sohu.
«Произошло падение и взрыв китайской Tianlong-3 во время испытаний в городе Гунъи провинции Хэнань… Причина ЧП пока не названа», — говорится в
Информации о пострадавших еще нет, сотрудники правоохранительных органов работают на месте. Ракета разбилась в горах.
Tianlong-3 — это новейшая китайская разработка. Первая ступень ракеты способна выполнять автономную вертикальную посадку. Она создавалась в качестве аналога американской Falcon 9, созданной компанией SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.