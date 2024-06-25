Губернатор Махонин работает в Соликамске, где произошло ЧП на шахте

Дмитрий Махонин озабочен судьбой пострадавших (архивное фото)
новость из сюжетаВспышка метана на «Уралкалии»
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня находится с плановым визитом в Соликамске, где на шахте «Уралкалия» произошла вспышка метана. Глава региона поручил новому мэру города Александру Русанову помочь пострадавшим.
«Сегодня работаю в Соликамске и Березниках — ситуацию держу на контроле. Поручил главе округа оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим и предприятию», — написал Махонин в Telegram.
ЧП в шахте случилось в ночь на 26 июня. Пострадали два человека, которые с ожогами находятся в больнице.
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