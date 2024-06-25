25 июня 2024

Губернатор Махонин работает в Соликамске, где произошло ЧП на шахте

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Дмитрий Махонин озабочен судьбой пострадавших (архивное фото)
Дмитрий Махонин озабочен судьбой пострадавших (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вспышка метана на «Уралкалии»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня находится с плановым визитом в Соликамске, где на шахте «Уралкалия» произошла вспышка метана. Глава региона поручил новому мэру города Александру Русанову помочь пострадавшим.

«Сегодня работаю в Соликамске и Березниках — ситуацию держу на контроле. Поручил главе округа оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим и предприятию», — написал Махонин в Telegram.

ЧП в шахте случилось в ночь на 26 июня. Пострадали два человека, которые с ожогами находятся в больнице.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня находится с плановым визитом в Соликамске, где на шахте «Уралкалия» произошла вспышка метана. Глава региона поручил новому мэру города Александру Русанову помочь пострадавшим. «Сегодня работаю в Соликамске и Березниках — ситуацию держу на контроле. Поручил главе округа оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим и предприятию», — написал Махонин в Telegram. ЧП в шахте случилось в ночь на 26 июня. Пострадали два человека, которые с ожогами находятся в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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