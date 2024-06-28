Участок трассы М-5 в Челябинской области перекроют на время взрывов

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Участок трассы перекроют с 9:00 до 14:00 2 июля Фото:

Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области 2 июля перекроют на время буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции 2 июля с 9:00 до 14:00 закрывается движение. Проезд будет закрыт на участке 1565-й км — 1576-й км трассы М-5 „Урал“», — сообщили URA.RU в управлении.

На легковом транспорте участок можно объехать по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов проезд будет закрыт полностью. В Упрдоре напомнили о том, что еженедельные перекрытия продлятся до 1 октября.

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Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области 2 июля перекроют на время буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции 2 июля с 9:00 до 14:00 закрывается движение. Проезд будет закрыт на участке 1565-й км — 1576-й км трассы М-5 „Урал“», — сообщили URA.RU в управлении. На легковом транспорте участок можно объехать по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов проезд будет закрыт полностью. В Упрдоре напомнили о том, что еженедельные перекрытия продлятся до 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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