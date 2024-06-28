Участок трассы М-5 в Челябинской области перекроют на время взрывов

28 июня 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Участок трассы перекроют с 9:00 до 14:00 2 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области 2 июля перекроют на время буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции 2 июля с 9:00 до 14:00 закрывается движение. Проезд будет закрыт на участке 1565-й км — 1576-й км трассы М-5 „Урал“», — сообщили URA.RU в управлении. На легковом транспорте участок можно объехать по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов проезд будет закрыт полностью. В Упрдоре напомнили о том, что еженедельные перекрытия продлятся до 1 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области 2 июля перекроют на время буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции 2 июля с 9:00 до 14:00 закрывается движение. Проезд будет закрыт на участке 1565-й км — 1576-й км трассы М-5 „Урал“», — сообщили URA.RU в управлении. На легковом транспорте участок можно объехать по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов проезд будет закрыт полностью. В Упрдоре напомнили о том, что еженедельные перекрытия продлятся до 1 октября.