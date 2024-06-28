Сборная России по футболу выбрала тренера на четыре года

Российский футбольный союз продлил контракт с действующим тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.
«Валерий Карпин продолжит работу в качестве главного тренера национальной сборной России. <…> Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — приводятся слова Дюкова на официальном сайте РФС. Он отметил, что в игре российской сборной прослеживается прогресс под руководством Карпина, также союз разделяет подход тренера к формированию состава команды, подготовке и развитию игроков.
Карпин, в свою очередь, поблагодарил руководство футбольного союза за доверие и возможность работать с лучшими футболистами страны. Тренер выразил надежду на участие сборной не только в товарищеских матчах, но и в официальных турнирах.
Карпин стал главным тренером национальной сборной России в июле 2021 года. За это время команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира и десять товарищеских встреч, одержав 11 побед, сыграв пять ничьих и потерпев одно поражение.
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