Сборная России по футболу выбрала тренера на четыре года

Валерий Карпин останется тренером сборной РФ по футболу еще на четыре года
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Карпин руководит сборной России с июля 2021 год Фото:

Российский футбольный союз продлил контракт с действующим тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

«Валерий Карпин продолжит работу в качестве главного тренера национальной сборной России. <…> Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — приводятся слова Дюкова на официальном сайте РФС. Он отметил, что в игре российской сборной прослеживается прогресс под руководством Карпина, также союз разделяет подход тренера к формированию состава команды, подготовке и развитию игроков.

Карпин, в свою очередь, поблагодарил руководство футбольного союза за доверие и возможность работать с лучшими футболистами страны. Тренер выразил надежду на участие сборной не только в товарищеских матчах, но и в официальных турнирах.

Карпин стал главным тренером национальной сборной России в июле 2021 года. За это время команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира и десять товарищеских встреч, одержав 11 побед, сыграв пять ничьих и потерпев одно поражение.

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Российский футбольный союз продлил контракт с действующим тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. «Валерий Карпин продолжит работу в качестве главного тренера национальной сборной России. <…> Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — приводятся слова Дюкова на официальном сайте РФС. Он отметил, что в игре российской сборной прослеживается прогресс под руководством Карпина, также союз разделяет подход тренера к формированию состава команды, подготовке и развитию игроков. Карпин, в свою очередь, поблагодарил руководство футбольного союза за доверие и возможность работать с лучшими футболистами страны. Тренер выразил надежду на участие сборной не только в товарищеских матчах, но и в официальных турнирах. Карпин стал главным тренером национальной сборной России в июле 2021 года. За это время команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира и десять товарищеских встреч, одержав 11 побед, сыграв пять ничьих и потерпев одно поражение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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