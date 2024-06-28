Сборная России по футболу выбрала тренера на четыре года

Валерий Карпин останется тренером сборной РФ по футболу еще на четыре года

28 июня 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Валерий Карпин руководит сборной России с июля 2021 год Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва» Российский футбольный союз продлил контракт с действующим тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. «Валерий Карпин продолжит работу в качестве главного тренера национальной сборной России. <…> Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — приводятся слова Дюкова на официальном сайте РФС. Он отметил, что в игре российской сборной прослеживается прогресс под руководством Карпина, также союз разделяет подход тренера к формированию состава команды, подготовке и развитию игроков. Карпин, в свою очередь, поблагодарил руководство футбольного союза за доверие и возможность работать с лучшими футболистами страны. Тренер выразил надежду на участие сборной не только в товарищеских матчах, но и в официальных турнирах. Карпин стал главным тренером национальной сборной России в июле 2021 года. За это время команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира и десять товарищеских встреч, одержав 11 побед, сыграв пять ничьих и потерпев одно поражение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский футбольный союз продлил контракт с действующим тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. «Валерий Карпин продолжит работу в качестве главного тренера национальной сборной России. <…> Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — приводятся слова Дюкова на официальном сайте РФС. Он отметил, что в игре российской сборной прослеживается прогресс под руководством Карпина, также союз разделяет подход тренера к формированию состава команды, подготовке и развитию игроков. Карпин, в свою очередь, поблагодарил руководство футбольного союза за доверие и возможность работать с лучшими футболистами страны. Тренер выразил надежду на участие сборной не только в товарищеских матчах, но и в официальных турнирах. Карпин стал главным тренером национальной сборной России в июле 2021 года. За это время команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира и десять товарищеских встреч, одержав 11 побед, сыграв пять ничьих и потерпев одно поражение.