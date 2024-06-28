Хор «Млада» из Перми на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге исполнил популярные композиции в оригинальных хоровых аранжировках, созданных прикамской творческой командой. Об этом рассказали организаторы.
«Октябрьская площадь — место, где мы будем ловить первые солнечные лучи на акции „Светает“. А пока этот момент не настал, зрители наслаждаются выступлением пермского Академического хора „Млада“ на Ural Music Night», — указано в telegram-канале авторов фестиваля.
О других хэдлайнерах вы можете узнать из материала URA.RU. «Ночь музыки» проходит на более чем 100 площадках города. Вечером 28 июня вблизи одной из сцен обнаружили гранату. Участок оцепили и достали устройство, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города.
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