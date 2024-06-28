28 июня 2024

Пермский хор «Млада» стал хэдлайнереом «Ночи музыки» в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хор из Перми выступил на главной сцене фестиваля
Хор из Перми выступил на главной сцене фестиваля Фото:

Хор «Млада» из Перми на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге исполнил популярные композиции в оригинальных хоровых аранжировках, созданных прикамской творческой командой. Об этом рассказали организаторы. 

«Октябрьская площадь — место, где мы будем ловить первые солнечные лучи на акции „Светает“. А пока этот момент не настал, зрители наслаждаются выступлением пермского Академического хора „Млада“ на Ural Music Night», — указано в telegram-канале авторов фестиваля.

О других хэдлайнерах вы можете узнать из материала URA.RU. «Ночь музыки» проходит на более чем 100 площадках города. Вечером 28 июня вблизи одной из сцен обнаружили гранату. Участок оцепили и достали устройство, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города.

Коллектив не выступал на крупнейшем музыкальном событии Урала с 2018 года
Коллектив не выступал на крупнейшем музыкальном событии Урала с 2018 года
Фото:
Непогода не помешала проведению концерта
Непогода не помешала проведению концерта
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хор «Млада» из Перми на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге исполнил популярные композиции в оригинальных хоровых аранжировках, созданных прикамской творческой командой. Об этом рассказали организаторы.  «Октябрьская площадь — место, где мы будем ловить первые солнечные лучи на акции „Светает“. А пока этот момент не настал, зрители наслаждаются выступлением пермского Академического хора „Млада“ на Ural Music Night», — указано в telegram-канале авторов фестиваля. О других хэдлайнерах вы можете узнать из материала URA.RU. «Ночь музыки» проходит на более чем 100 площадках города. Вечером 28 июня вблизи одной из сцен обнаружили гранату. Участок оцепили и достали устройство, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...