Юмористка Федункив пошутила про двуличие Галкина* в браке с Пугачевой

29 июня 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

На шоу «Натальная карта» Федункив пошутила про поведение Галкина* в браке с Пугачевой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Актриса из «Реальных пацанов» Марина Федункив пошутила про двуличие Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) в отношениях с Аллой Пугачевой. По ее словам, этот брак на самом деле не такой, каким знаменитости его демонстрируют публике. «Могла быть женщиной, которая вышла по расчету без любви, играла на публику… Могли быть конфликты, которые прикрывались на людях мнимой гармонией», — сказала ведущая шоу « Натальная карта» , описывая поведение Федункив в прошлых жизнях. «Ты прям сейчас какого-то Галкина* описала», — ответила Федункив. Сама Пугачева говорила, что Галкин стал тем человеком, рядом с которым она обрела гармонию. В 2011 году пара официально зарегистрировала свой брак. Супруги воспитывают двоих детей, дочь Лизу и сына Гарри. Ранее певец Филипп Киркоров рассказал, как Галкин* разлучил его с Пугачевой. По словам экс-супруга Примадонны, Галкин поставил Пугачевой ультиматум о запрете общения с бывшим мужем. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса из «Реальных пацанов» Марина Федункив пошутила про двуличие Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) в отношениях с Аллой Пугачевой. По ее словам, этот брак на самом деле не такой, каким знаменитости его демонстрируют публике. «Могла быть женщиной, которая вышла по расчету без любви, играла на публику… Могли быть конфликты, которые прикрывались на людях мнимой гармонией», — сказала ведущая шоу «Натальная карта», описывая поведение Федункив в прошлых жизнях. «Ты прям сейчас какого-то Галкина* описала», — ответила Федункив. Сама Пугачева говорила, что Галкин стал тем человеком, рядом с которым она обрела гармонию. В 2011 году пара официально зарегистрировала свой брак. Супруги воспитывают двоих детей, дочь Лизу и сына Гарри. Ранее певец Филипп Киркоров рассказал, как Галкин* разлучил его с Пугачевой. По словам экс-супруга Примадонны, Галкин поставил Пугачевой ультиматум о запрете общения с бывшим мужем. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом