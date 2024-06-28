В Пермском крае сменился глава реготделения ЛДПР

Олег Постников возглавил реготделение ЛДПР
Главой регионального отделения ЛДПР в Пермском крае стал депутат заксобрания Олег Постников. Об этом URA.RU рассказал сам координатор.
«По решению Высшего совета ЛДПР был избран координатором Пермского реготделения. Рад работать в одной команде с Константином Бусовиковым, который доказал работой свою эффективность», — сообщил Постников.
Депутат возглавлял партию в Пермском крае в 2016—2019 годах. Потом его сменил депутат гордумы Перми Константин Бусовиков. Последний на данный момент остается заместителем главы регионального отделения.
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