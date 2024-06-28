28 июня 2024

В Пермском крае сменился глава реготделения ЛДПР

Главой реготделения ЛДПР в Пермском крае стал Олег Постников
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, постников олег
Олег Постников возглавил реготделение ЛДПР Фото:

Главой регионального отделения ЛДПР в Пермском крае стал депутат заксобрания Олег Постников. Об этом URA.RU рассказал сам координатор.

«По решению Высшего совета ЛДПР был избран координатором Пермского реготделения. Рад работать в одной команде с Константином Бусовиковым, который доказал работой свою эффективность», — сообщил Постников.

Депутат возглавлял партию в Пермском крае в 2016—2019 годах. Потом его сменил депутат гордумы Перми Константин Бусовиков. Последний на данный момент остается заместителем главы регионального отделения.

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Главой регионального отделения ЛДПР в Пермском крае стал депутат заксобрания Олег Постников. Об этом URA.RU рассказал сам координатор. «По решению Высшего совета ЛДПР был избран координатором Пермского реготделения. Рад работать в одной команде с Константином Бусовиковым, который доказал работой свою эффективность», — сообщил Постников. Депутат возглавлял партию в Пермском крае в 2016—2019 годах. Потом его сменил депутат гордумы Перми Константин Бусовиков. Последний на данный момент остается заместителем главы регионального отделения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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