Путин спрогнозировал уровень роста ВВП за первую половину 2024 года

Путин дал прогноз по ВВП России
Рост ВВП за первую половину текущего года составит 5%. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками РАНХиГС
«По прошлому году 3,6% роста, за первое полугодие этого года свыше пяти будет. Ну первый квартал был 5,4, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24».
Ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз на 2024—2025 годы. По его мнению, рост российского ВВП ожидается на уровне 3,2%.
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