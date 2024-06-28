Путин спрогнозировал уровень роста ВВП за первую половину 2024 года

Путин: за первое полугодие рост ВВП составит 5%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин дал прогноз по ВВП России Фото:

Рост ВВП за первую половину текущего года составит 5%. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками РАНХиГС

«По прошлому году 3,6% роста, за первое полугодие этого года свыше пяти будет. Ну первый квартал был 5,4, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24».

Ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз на 2024—2025 годы. По его мнению, рост российского ВВП ожидается на уровне 3,2%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рост ВВП за первую половину текущего года составит 5%. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками РАНХиГС «По прошлому году 3,6% роста, за первое полугодие этого года свыше пяти будет. Ну первый квартал был 5,4, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24». Ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз на 2024—2025 годы. По его мнению, рост российского ВВП ожидается на уровне 3,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...