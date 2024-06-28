Путин спрогнозировал уровень роста ВВП за первую половину 2024 года

Путин: за первое полугодие рост ВВП составит 5%

28 июня 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Путин дал прогноз по ВВП России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рост ВВП за первую половину текущего года составит 5%. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками РАНХиГС «По прошлому году 3,6% роста, за первое полугодие этого года свыше пяти будет. Ну первый квартал был 5,4, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24». Ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз на 2024—2025 годы. По его мнению, рост российского ВВП ожидается на уровне 3,2%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рост ВВП за первую половину текущего года составит 5%. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками РАНХиГС «По прошлому году 3,6% роста, за первое полугодие этого года свыше пяти будет. Ну первый квартал был 5,4, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24». Ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз на 2024—2025 годы. По его мнению, рост российского ВВП ожидается на уровне 3,2%.