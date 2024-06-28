Прокуратура обнаружила фиктивный брак пермячки с иностранцем, заключенный в Питере

Пермячка шесть лет назад заключила фиктивный брак в Петербурге с иностранцем
© Служба новостей «URA.RU»
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Брак был зарегистрирован в 2017 году
Брак был зарегистрирован в 2017 году Фото:

Проверка выявила факт заключения фиктивного брака между местной жительницей Перми и гражданином Таджикистана в 2017 году. В суд по данному делу был подан иск с целью признания брака недействительным, передает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

«Выяснилось, что местной жительнице поступило предложение от гражданина Республики Таджикистан заключить фиктивный брак с целью возможности получения гражданства РФ в упрощенном порядке, которое она приняла. В 2017 году в отделе ЗАГС Фрунзенского района Санкт-Петербурга их брак был официально зарегистрирован», — написано на сайте ведомства. 

В течение всего времени указанные лица совместно не проживали, детей не имели и совместного хозяйства не вели. Сейчас иск прокуратуры находится на рассмотрении в районном суде северной столицы.

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Проверка выявила факт заключения фиктивного брака между местной жительницей Перми и гражданином Таджикистана в 2017 году. В суд по данному делу был подан иск с целью признания брака недействительным, передает пресс-служба прокуратуры Прикамья. «Выяснилось, что местной жительнице поступило предложение от гражданина Республики Таджикистан заключить фиктивный брак с целью возможности получения гражданства РФ в упрощенном порядке, которое она приняла. В 2017 году в отделе ЗАГС Фрунзенского района Санкт-Петербурга их брак был официально зарегистрирован», — написано на сайте ведомства.  В течение всего времени указанные лица совместно не проживали, детей не имели и совместного хозяйства не вели. Сейчас иск прокуратуры находится на рассмотрении в районном суде северной столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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