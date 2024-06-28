Прокуратура обнаружила фиктивный брак пермячки с иностранцем, заключенный в Питере

Проверка выявила факт заключения фиктивного брака между местной жительницей Перми и гражданином Таджикистана в 2017 году. В суд по данному делу был подан иск с целью признания брака недействительным, передает пресс-служба прокуратуры Прикамья.
«Выяснилось, что местной жительнице поступило предложение от гражданина Республики Таджикистан заключить фиктивный брак с целью возможности получения гражданства РФ в упрощенном порядке, которое она приняла. В 2017 году в отделе ЗАГС Фрунзенского района Санкт-Петербурга их брак был официально зарегистрирован», — написано на сайте ведомства.
В течение всего времени указанные лица совместно не проживали, детей не имели и совместного хозяйства не вели. Сейчас иск прокуратуры находится на рассмотрении в районном суде северной столицы.
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