Алсу, Мот, Хрусталев и другие звезды «Алых парусов»: как прошел главный выпускной страны. Фото, видео

В Санкт-Петербурге прошел праздник для выпускников «Алые паруса»
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Праздник для выпускников школ «Алые паруса» традиционно проходит в Санкт-Петербурге Фото:

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялся традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этом году торжественное мероприятие был посвящен Году семьи. Хэдлайнером на этот раз выступил рэпер МОТ. Также на сцене выступали такие российские звезды как певица Алсу, АMIRCHIK, IOWA, ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич, а также другие медийные личности. Уже по традиции на Неву был запущен корабль с алыми парусами. URA.RU публикует наиболее яркие кадры с мероприятия.

МОТ: следуйте собственному пути

Ведущими «Алых парусов» стали блогер Ида Галич и шоумен Дмитрий Хрусталев
Ведущими «Алых парусов» стали блогер Ида Галич и шоумен Дмитрий Хрусталев
Фото:

Известный российский рэп-исполнитель МОТ поделился своими мыслями с выпускниками в ходе празднования «Алых парусов». Артист призвал молодежь следовать собственному пути и не обращать внимание на чужие советы, признав, что и сам после окончания школы изначально не имел четкого представления о своем будущем.

«Делайте то, что подсказывает ваше сердце, не прислушивайтесь к советам. Вы и так все понимаете. Когда я окончил школу, я не знал, чем буду заниматься. И это абсолютно нормально», — поделился МОТ с выпускниками. Он также отметил, что знания — самая ценная инвестиция в будущее.

Невероятная энергия шоу

Алсу обрадовалась, что современные выпускники знают ее песни
Алсу обрадовалась, что современные выпускники знают ее песни

Известная российская исполнительница Алсу стала одной из звезд праздничного концерта «Алые паруса». Наиболее ярким исполнением с ее стороны стала песня «Колыбельная Медведицы» из известного мультика Умка, передает Пятый канал. Эта песня стала данью уважения всем родителям, бабушкам и дедушкам, которые день за днем заботятся о своих детях, помогают им с учебой и поддерживают в трудные минуты.

Алсу вышла на сцену в элегантном темно-зеленом наряде. За ее спиной разыгрывалась сценка с читающими перед сном детьми, под светом мерцающих звезд и луны, в сопровождении образов Медведицы и ее медвежонка.

«Меня прекрасно принимали сегодня. Все пели песни хором, наизусть. Была рада видеть эти глаза. Приятно, что даже молодое поколение знает мои песни. <…> „Алые паруса“ наполнены невероятной энергией», — рассказала Алсу.

Сказка, второй шанс и любовь к маме

Певец Ваня Дмитриенко посвятил выступление на праздничном концерте «Алые паруса» своей маме, которая смотрела прямую трансляцию праздника. Он признался, что пел в первую очередь для нее.

В свою очередь певица Люся Чеботина назвала «Алые паруса» сказкой. Она отметила, что на сегодня многие имеют возможность лично окунуться в эту сказку и это прекрасно. В обращении к выпускникам она посоветовала не бояться рисковать и экспериментировать.

Исполнительница Тося Чайкина призналась зрителям, что у нее самой не было выпускного. Однако она рада, что у нее теперь есть возможность его отметить на «Алых парусах». Чайкина заявила, что хотела, в первую очередь, вдохновить вчерашних школьников на свершение добрых поступков.

Под алым парусом

В ходе празднования Алых парусов на Дворцовой площади зрители также увидели выступления АMIRCHIK, группы IOWA, рэпера ST. Ведущими были шоумен Дмитрий Хрусталев и блогер Ида Галич. В прошлом году на мероприятии также выступал SHMAN, передает телеканал «Царьград».

Высшей точкой праздника стал проход бригантины «Россия» с красными парусами, передает RT. Она проплыла по знаковому маршруту: от Троицкого моста к Эрмитажу, затем судно выполнило разворот у Дворцового моста и вернулось к Троицкому мосту. Российский президент Владимир Путин также поздравил российских выпускников в видеообращении, сообщает «Национальная служба новостей».

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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялся традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этом году торжественное мероприятие был посвящен Году семьи. Хэдлайнером на этот раз выступил рэпер МОТ. Также на сцене выступали такие российские звезды как певица Алсу, АMIRCHIK, IOWA, ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич, а также другие медийные личности. Уже по традиции на Неву был запущен корабль с алыми парусами. URA.RU публикует наиболее яркие кадры с мероприятия. Известный российский рэп-исполнитель МОТ поделился своими мыслями с выпускниками в ходе празднования «Алых парусов». Артист призвал молодежь следовать собственному пути и не обращать внимание на чужие советы, признав, что и сам после окончания школы изначально не имел четкого представления о своем будущем. Известная российская исполнительница Алсу стала одной из звезд праздничного концерта «Алые паруса». Наиболее ярким исполнением с ее стороны стала песня «Колыбельная Медведицы» из известного мультика Умка, передает Пятый канал. Эта песня стала данью уважения всем родителям, бабушкам и дедушкам, которые день за днем заботятся о своих детях, помогают им с учебой и поддерживают в трудные минуты. Алсу вышла на сцену в элегантном темно-зеленом наряде. За ее спиной разыгрывалась сценка с читающими перед сном детьми, под светом мерцающих звезд и луны, в сопровождении образов Медведицы и ее медвежонка. «Меня прекрасно принимали сегодня. Все пели песни хором, наизусть. Была рада видеть эти глаза. Приятно, что даже молодое поколение знает мои песни. <…> „Алые паруса“ наполнены невероятной энергией», — рассказала Алсу. Певец Ваня Дмитриенко посвятил выступление на праздничном концерте «Алые паруса» своей маме, которая смотрела прямую трансляцию праздника. Он признался, что пел в первую очередь для нее. В свою очередь певица Люся Чеботина назвала «Алые паруса» сказкой. Она отметила, что на сегодня многие имеют возможность лично окунуться в эту сказку и это прекрасно. В обращении к выпускникам она посоветовала не бояться рисковать и экспериментировать. Исполнительница Тося Чайкина призналась зрителям, что у нее самой не было выпускного. Однако она рада, что у нее теперь есть возможность его отметить на «Алых парусах». Чайкина заявила, что хотела, в первую очередь, вдохновить вчерашних школьников на свершение добрых поступков. В ходе празднования Алых парусов на Дворцовой площади зрители также увидели выступления АMIRCHIK, группы IOWA, рэпера ST. Ведущими были шоумен Дмитрий Хрусталев и блогер Ида Галич. В прошлом году на мероприятии также выступал SHMAN, передает телеканал «Царьград». Высшей точкой праздника стал проход бригантины «Россия» с красными парусами, передает RT. Она проплыла по знаковому маршруту: от Троицкого моста к Эрмитажу, затем судно выполнило разворот у Дворцового моста и вернулось к Троицкому мосту. Российский президент Владимир Путин также поздравил российских выпускников в видеообращении, сообщает «Национальная служба новостей».
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