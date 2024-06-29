В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялся традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этом году торжественное мероприятие был посвящен Году семьи. Хэдлайнером на этот раз выступил рэпер МОТ. Также на сцене выступали такие российские звезды как певица Алсу, АMIRCHIK, IOWA, ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич, а также другие медийные личности. Уже по традиции на Неву был запущен корабль с алыми парусами. URA.RU публикует наиболее яркие кадры с мероприятия.
МОТ: следуйте собственному пути
Известный российский рэп-исполнитель МОТ поделился своими мыслями с выпускниками в ходе празднования «Алых парусов». Артист призвал молодежь следовать собственному пути и не обращать внимание на чужие советы, признав, что и сам после окончания школы изначально не имел четкого представления о своем будущем.
«Делайте то, что подсказывает ваше сердце, не прислушивайтесь к советам. Вы и так все понимаете. Когда я окончил школу, я не знал, чем буду заниматься. И это абсолютно нормально», — поделился МОТ с выпускниками. Он также отметил, что знания — самая ценная инвестиция в будущее.
Невероятная энергия шоу
Известная российская исполнительница Алсу стала одной из звезд праздничного концерта «Алые паруса». Наиболее ярким исполнением с ее стороны стала песня «Колыбельная Медведицы» из известного мультика Умка, передает Пятый канал. Эта песня стала данью уважения всем родителям, бабушкам и дедушкам, которые день за днем заботятся о своих детях, помогают им с учебой и поддерживают в трудные минуты.
Алсу вышла на сцену в элегантном темно-зеленом наряде. За ее спиной разыгрывалась сценка с читающими перед сном детьми, под светом мерцающих звезд и луны, в сопровождении образов Медведицы и ее медвежонка.
«Меня прекрасно принимали сегодня. Все пели песни хором, наизусть. Была рада видеть эти глаза. Приятно, что даже молодое поколение знает мои песни. <…> „Алые паруса“ наполнены невероятной энергией», — рассказала Алсу.
Сказка, второй шанс и любовь к маме
Певец Ваня Дмитриенко посвятил выступление на праздничном концерте «Алые паруса» своей маме, которая смотрела прямую трансляцию праздника. Он признался, что пел в первую очередь для нее.
В свою очередь певица Люся Чеботина назвала «Алые паруса» сказкой. Она отметила, что на сегодня многие имеют возможность лично окунуться в эту сказку и это прекрасно. В обращении к выпускникам она посоветовала не бояться рисковать и экспериментировать.
Исполнительница Тося Чайкина призналась зрителям, что у нее самой не было выпускного. Однако она рада, что у нее теперь есть возможность его отметить на «Алых парусах». Чайкина заявила, что хотела, в первую очередь, вдохновить вчерашних школьников на свершение добрых поступков.
Под алым парусом
В ходе празднования Алых парусов на Дворцовой площади зрители также увидели выступления АMIRCHIK, группы IOWA, рэпера ST. Ведущими были шоумен Дмитрий Хрусталев и блогер Ида Галич. В прошлом году на мероприятии также выступал SHMAN, передает телеканал «Царьград».
Высшей точкой праздника стал проход бригантины «Россия» с красными парусами, передает RT. Она проплыла по знаковому маршруту: от Троицкого моста к Эрмитажу, затем судно выполнило разворот у Дворцового моста и вернулось к Троицкому мосту. Российский президент Владимир Путин также поздравил российских выпускников в видеообращении, сообщает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.