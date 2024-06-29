Алсу, Мот, Хрусталев и другие звезды «Алых парусов»: как прошел главный выпускной страны. Фото, видео

В Санкт-Петербурге прошел праздник для выпускников «Алые паруса»

29 июня 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Праздник для выпускников школ «Алые паруса» традиционно проходит в Санкт-Петербурге Фото: Валентин Егоршин/ТАСС В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялся традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этом году торжественное мероприятие был посвящен Году семьи. Хэдлайнером на этот раз выступил рэпер МОТ. Также на сцене выступали такие российские звезды как певица Алсу, АMIRCHIK, IOWA, ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич, а также другие медийные личности. Уже по традиции на Неву был запущен корабль с алыми парусами. URA.RU публикует наиболее яркие кадры с мероприятия. МОТ: следуйте собственному пути Ведущими «Алых парусов» стали блогер Ида Галич и шоумен Дмитрий Хрусталев Фото: соцсети Иды Галич Известный российский рэп-исполнитель МОТ поделился своими мыслями с выпускниками в ходе празднования «Алых парусов». Артист призвал молодежь следовать собственному пути и не обращать внимание на чужие советы, признав, что и сам после окончания школы изначально не имел четкого представления о своем будущем. «Делайте то, что подсказывает ваше сердце, не прислушивайтесь к советам. Вы и так все понимаете. Когда я окончил школу, я не знал, чем буду заниматься. И это абсолютно нормально», — поделился МОТ с выпускниками. Он также отметил, что знания — самая ценная инвестиция в будущее. Невероятная энергия шоу Алсу обрадовалась, что современные выпускники знают ее песни Фото из соцсетей Алсу Известная российская исполнительница Алсу стала одной из звезд праздничного концерта «Алые паруса». Наиболее ярким исполнением с ее стороны стала песня «Колыбельная Медведицы» из известного мультика Умка, передает Пятый канал. Эта песня стала данью уважения всем родителям, бабушкам и дедушкам, которые день за днем заботятся о своих детях, помогают им с учебой и поддерживают в трудные минуты. Алсу вышла на сцену в элегантном темно-зеленом наряде. За ее спиной разыгрывалась сценка с читающими перед сном детьми, под светом мерцающих звезд и луны, в сопровождении образов Медведицы и ее медвежонка. «Меня прекрасно принимали сегодня. Все пели песни хором, наизусть. Была рада видеть эти глаза. Приятно, что даже молодое поколение знает мои песни. <…> „Алые паруса“ наполнены невероятной энергией», — рассказала Алсу. Сказка, второй шанс и любовь к маме Певец Ваня Дмитриенко посвятил выступление на праздничном концерте «Алые паруса» своей маме, которая смотрела прямую трансляцию праздника. Он признался, что пел в первую очередь для нее. В свою очередь певица Люся Чеботина назвала «Алые паруса» сказкой. Она отметила, что на сегодня многие имеют возможность лично окунуться в эту сказку и это прекрасно. В обращении к выпускникам она посоветовала не бояться рисковать и экспериментировать. Исполнительница Тося Чайкина призналась зрителям, что у нее самой не было выпускного. Однако она рада, что у нее теперь есть возможность его отметить на «Алых парусах». Чайкина заявила, что хотела, в первую очередь, вдохновить вчерашних школьников на свершение добрых поступков. Под алым парусом В ходе празднования Алых парусов на Дворцовой площади зрители также увидели выступления АMIRCHIK, группы IOWA, рэпера ST. Ведущими были шоумен Дмитрий Хрусталев и блогер Ида Галич. В прошлом году на мероприятии также выступал SHMAN, передает телеканал «Царьград». Высшей точкой праздника стал проход бригантины «Россия» с красными парусами, передает RT. Она проплыла по знаковому маршруту: от Троицкого моста к Эрмитажу, затем судно выполнило разворот у Дворцового моста и вернулось к Троицкому мосту. Российский президент Владимир Путин также поздравил российских выпускников в видеообращении, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялся традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этом году торжественное мероприятие был посвящен Году семьи. Хэдлайнером на этот раз выступил рэпер МОТ. Также на сцене выступали такие российские звезды как певица Алсу, АMIRCHIK, IOWA, ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич, а также другие медийные личности. Уже по традиции на Неву был запущен корабль с алыми парусами. URA.RU публикует наиболее яркие кадры с мероприятия. Известный российский рэп-исполнитель МОТ поделился своими мыслями с выпускниками в ходе празднования «Алых парусов». Артист призвал молодежь следовать собственному пути и не обращать внимание на чужие советы, признав, что и сам после окончания школы изначально не имел четкого представления о своем будущем. Известная российская исполнительница Алсу стала одной из звезд праздничного концерта «Алые паруса». Наиболее ярким исполнением с ее стороны стала песня «Колыбельная Медведицы» из известного мультика Умка, передает Пятый канал. Эта песня стала данью уважения всем родителям, бабушкам и дедушкам, которые день за днем заботятся о своих детях, помогают им с учебой и поддерживают в трудные минуты. Алсу вышла на сцену в элегантном темно-зеленом наряде. За ее спиной разыгрывалась сценка с читающими перед сном детьми, под светом мерцающих звезд и луны, в сопровождении образов Медведицы и ее медвежонка. «Меня прекрасно принимали сегодня. Все пели песни хором, наизусть. Была рада видеть эти глаза. Приятно, что даже молодое поколение знает мои песни. <…> „Алые паруса“ наполнены невероятной энергией», — рассказала Алсу. Певец Ваня Дмитриенко посвятил выступление на праздничном концерте «Алые паруса» своей маме, которая смотрела прямую трансляцию праздника. Он признался, что пел в первую очередь для нее. В свою очередь певица Люся Чеботина назвала «Алые паруса» сказкой. Она отметила, что на сегодня многие имеют возможность лично окунуться в эту сказку и это прекрасно. В обращении к выпускникам она посоветовала не бояться рисковать и экспериментировать. Исполнительница Тося Чайкина призналась зрителям, что у нее самой не было выпускного. Однако она рада, что у нее теперь есть возможность его отметить на «Алых парусах». Чайкина заявила, что хотела, в первую очередь, вдохновить вчерашних школьников на свершение добрых поступков. В ходе празднования Алых парусов на Дворцовой площади зрители также увидели выступления АMIRCHIK, группы IOWA, рэпера ST. Ведущими были шоумен Дмитрий Хрусталев и блогер Ида Галич. В прошлом году на мероприятии также выступал SHMAN, передает телеканал «Царьград». Высшей точкой праздника стал проход бригантины «Россия» с красными парусами, передает RT. Она проплыла по знаковому маршруту: от Троицкого моста к Эрмитажу, затем судно выполнило разворот у Дворцового моста и вернулось к Троицкому мосту. Российский президент Владимир Путин также поздравил российских выпускников в видеообращении, сообщает «Национальная служба новостей».