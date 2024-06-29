На Украине за одну ночь совершены три диверсии против военных авто

Сразу три военных автомобиля, принадлежащих бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подожгли неизвестные. О диверсиях сообщает источник в украинских силовых структурах.
«Неизвестные подожгли еще три автомобиля военных. В Изюме подожгли сразу два. Еще один случай поджога зафиксировали в Одессе», — передает издание «Страна.ua» информацию от источника.
Уточняется, что автомобили, подожженные в Изюме, выгорели полностью, так как потушить их смогли только через 40 минут. Материалы по произошедшему переданы в Службу безопасности Украины (СБУ), добавили в издании.
Ранее сообщение о диверсии в Сумах передавал телеканал 360. ЧП произошло 13 июня. В городе подожгли релейный шкаф. Сгоревший объект обнаружили между станциями Сумы — Торопиловка.
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