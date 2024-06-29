29 июня 2024

На Украине за одну ночь совершены три диверсии против военных авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Два автомобиля выгорели полностью
Два автомобиля выгорели полностью Фото:

Сразу три военных автомобиля, принадлежащих бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подожгли неизвестные. О диверсиях сообщает источник в украинских силовых структурах.

«Неизвестные подожгли еще три автомобиля военных. В Изюме подожгли сразу два. Еще один случай поджога зафиксировали в Одессе», — передает издание «Страна.ua» информацию от источника.

Уточняется, что автомобили, подожженные в Изюме, выгорели полностью, так как потушить их смогли только через 40 минут. Материалы по произошедшему переданы в Службу безопасности Украины (СБУ), добавили в издании.

Ранее сообщение о диверсии в Сумах передавал телеканал 360. ЧП произошло 13 июня. В городе подожгли релейный шкаф. Сгоревший объект обнаружили между станциями Сумы — Торопиловка.

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Сразу три военных автомобиля, принадлежащих бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подожгли неизвестные. О диверсиях сообщает источник в украинских силовых структурах. «Неизвестные подожгли еще три автомобиля военных. В Изюме подожгли сразу два. Еще один случай поджога зафиксировали в Одессе», — передает издание «Страна.ua» информацию от источника. Уточняется, что автомобили, подожженные в Изюме, выгорели полностью, так как потушить их смогли только через 40 минут. Материалы по произошедшему переданы в Службу безопасности Украины (СБУ), добавили в издании. Ранее сообщение о диверсии в Сумах передавал телеканал 360. ЧП произошло 13 июня. В городе подожгли релейный шкаф. Сгоревший объект обнаружили между станциями Сумы — Торопиловка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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