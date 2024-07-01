01 июля 2024

Свердловчанка, которую поджег муж, скончалась

© Служба новостей «URA.RU»
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У женщины были ожоги 80% поверхности тела (архивное фото)
У женщины были ожоги 80% поверхности тела (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) скончалась женщина, которую поджег ее же муж. Об этом сообщил близкий друг погибшей.

«В Первоуральске скончалась женщина, которую поджёг муж-ревнивец… У нее остался сын. Ему скоро исполнится 18 лет», — передает слова друга погибшей «КП-Екатеринбург». Эту информацию URA.RU подтвердил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Сейчас на подозреваемого заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В СК добавили, что в ходе расследования будет решен вопрос об ужесточении статьи.

Инцидент произошел в ночь на 28 июня. В ходе ссоры мужчина облил свою супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщину госпитализировали с ожогами 80% поверхности тела. Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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В Первоуральске (Свердловская область) скончалась женщина, которую поджег ее же муж. Об этом сообщил близкий друг погибшей. «В Первоуральске скончалась женщина, которую поджёг муж-ревнивец… У нее остался сын. Ему скоро исполнится 18 лет», — передает слова друга погибшей «КП-Екатеринбург». Эту информацию URA.RU подтвердил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. Сейчас на подозреваемого заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В СК добавили, что в ходе расследования будет решен вопрос об ужесточении статьи. Инцидент произошел в ночь на 28 июня. В ходе ссоры мужчина облил свою супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщину госпитализировали с ожогами 80% поверхности тела. Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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