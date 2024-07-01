Свердловчанка, которую поджег муж, скончалась

В Первоуральске (Свердловская область) скончалась женщина, которую поджег ее же муж. Об этом сообщил близкий друг погибшей.
«В Первоуральске скончалась женщина, которую поджёг муж-ревнивец… У нее остался сын. Ему скоро исполнится 18 лет», — передает слова друга погибшей «КП-Екатеринбург». Эту информацию URA.RU подтвердил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.
Сейчас на подозреваемого заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В СК добавили, что в ходе расследования будет решен вопрос об ужесточении статьи.
Инцидент произошел в ночь на 28 июня. В ходе ссоры мужчина облил свою супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщину госпитализировали с ожогами 80% поверхности тела. Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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