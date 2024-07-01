Свердловчанин поджег жену. Фото

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Свердловчанину грозит до 15 лет тюрьмы (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в попытке убийства своей жены. По версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры облил свою супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

«В ночь на 28 июня 2024 года обвиняемый в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, облил легковоспламеняющейся жидкостью свою супругу и поджег. Женщина была доставлена в больницу, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — отметил Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил URA.RU, что, по версии следствия, домашнее застолье, сопровождавшееся употреблением алкоголя, привело к конфликту на почве ревности. «Это чувство вкупе с алкогольными парами, видимо, затмило разум мужчины настолько, что он решил покончить с супругой раз и навсегда. Свой преступный умысел ревнивец не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам», — отметил Горелых.

Пострадавшая была госпитализирована с ожогами 80% поверхности тела. Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы МВД по месту жительства. В ходе расследования использовался полиграф.

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В Первоуральске (Свердловская область) перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в попытке убийства своей жены. По версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры облил свою супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. «В ночь на 28 июня 2024 года обвиняемый в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, облил легковоспламеняющейся жидкостью свою супругу и поджег. Женщина была доставлена в больницу, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — отметил Шульга. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил URA.RU, что, по версии следствия, домашнее застолье, сопровождавшееся употреблением алкоголя, привело к конфликту на почве ревности. «Это чувство вкупе с алкогольными парами, видимо, затмило разум мужчины настолько, что он решил покончить с супругой раз и навсегда. Свой преступный умысел ревнивец не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам», — отметил Горелых. Пострадавшая была госпитализирована с ожогами 80% поверхности тела. Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы МВД по месту жительства. В ходе расследования использовался полиграф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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