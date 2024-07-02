Федерация бокса пожаловалась прокуратуре на оскорбление российского бойца

Федерация бокса России направила в Генпрокуратуру обращение по факту оскорбления спортсмена по национальному признаку. Об этом рассказали представители организации.
«Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру по факту произошедшего на кулачном турнире Hardcore. Мы просим проверить азербайджанского бойца Джавида Рзаева (оскорбившего россиянина — прим. URA.RU) на предмет осуществления экстремистской деятельности», — пояснили собеседники ТАСС.
Представители федерации уточнили, что на прошедшем турнире, Рзаев победив россиянина Сергея Приходько, вступил в перепалку с другим бойцом Артуром Кулинским, оскорбив его по национальному признаку, и попытался устроить драку. В дальнейшем Рзаев принес извинения за своим слова.
В марте теннисисту Андрею Рублеву из РФ присудили техническое поражение в полуфинальном матче турнира категории АТР 500 в Дубае. Спортсмен назвал судью «дебилом» во время игры против представителя Казахстана Александра Бублика.
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