02 июля 2024

Федерация бокса пожаловалась прокуратуре на оскорбление российского бойца

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Инцидент произошел на турнире по кулачным боям организации Hardcore
Инцидент произошел на турнире по кулачным боям организации Hardcore Фото:

Федерация бокса России направила в Генпрокуратуру обращение по факту оскорбления спортсмена по национальному признаку. Об этом рассказали представители организации.

«Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру по факту произошедшего на кулачном турнире Hardcore. Мы просим проверить азербайджанского бойца Джавида Рзаева (оскорбившего россиянина — прим. URA.RU) на предмет осуществления экстремистской деятельности», — пояснили собеседники ТАСС.

Представители федерации уточнили, что на прошедшем турнире, Рзаев победив россиянина Сергея Приходько, вступил в перепалку с другим бойцом Артуром Кулинским, оскорбив его по национальному признаку, и попытался устроить драку. В дальнейшем Рзаев принес извинения за своим слова.

В марте теннисисту Андрею Рублеву из РФ присудили техническое поражение в полуфинальном матче турнира категории АТР 500 в Дубае. Спортсмен назвал судью «дебилом» во время игры против представителя Казахстана Александра Бублика.

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Федерация бокса России направила в Генпрокуратуру обращение по факту оскорбления спортсмена по национальному признаку. Об этом рассказали представители организации. «Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру по факту произошедшего на кулачном турнире Hardcore. Мы просим проверить азербайджанского бойца Джавида Рзаева (оскорбившего россиянина — прим. URA.RU) на предмет осуществления экстремистской деятельности», — пояснили собеседники ТАСС. Представители федерации уточнили, что на прошедшем турнире, Рзаев победив россиянина Сергея Приходько, вступил в перепалку с другим бойцом Артуром Кулинским, оскорбив его по национальному признаку, и попытался устроить драку. В дальнейшем Рзаев принес извинения за своим слова. В марте теннисисту Андрею Рублеву из РФ присудили техническое поражение в полуфинальном матче турнира категории АТР 500 в Дубае. Спортсмен назвал судью «дебилом» во время игры против представителя Казахстана Александра Бублика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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