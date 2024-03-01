Российскому теннисисту Андрею Рублеву присудили техническое поражение в полуфинальном матче турнира категории АТР 500 в Дубае. Спортсмен оскорбил судью «дебилом» во время игры против представителя Казахстана Александра Бублика.
«В третьем сете матча ½ финала турнира в Дубае против Александра Бублика россиянин назвал судью дебилом», — передает РИА Новости Спорт. В третьем сете, после которого счет стал 6:5 в пользу Бублика, Рублев накричал на линейного арбитра.
В речи российского спортсмена распознали оскорбление в адрес судьи и приняли решение о дисквалификации. Рублев лишился всех денежных средств и очков, заработанных на турнире. Призовой фонд составляет более 2,9 миллиона долларов
Российскому теннисисту Андрею Рублеву было засчитано техническое поражение в полуфинальном матче турнира категории АТР 500 в Дубае, который имеет призовой фонд более 2,9 миллиона долларов.
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