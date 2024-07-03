В челябинском заксобрании депутаты обсудили вопрос бесконтрольного выпаса коров

В законодательном собрании Челябинской области 3 июля прошло совещание руководителей представительных органов муниципальных образований. Один из вопросов, который обсудили спикеры городских и районных собраний, — бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных, сообщили в пресс-службе ЗСО.
«Во-первых, бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных на территории населенных пунктов и за их пределами наносит вред зеленым насаждениям и производит потраву посевов сельскохозяйственных культур. Во-вторых, животные провоцируют совершение дорожно-транспортных происшествий», — цитируют в пресс-службе председателя комитета ЗСО по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению Анатолия Брагина.
В апреле текущего года в региональный закон об административных правонарушениях были внесены изменения. Была установлена ответственность за выпас и прогон сельскохозяйственных животных в неустановленных органами местного самоуправления для этих целей местах.
Как отметил Брагин, практически во всех населенных пунктах приняты необходимые нормативные акты. Однако в некоторых районах эта работа только начинается. По итогам обсуждения вопроса органам местного самоуправления было рекомендовано определить места для выпаса и прогона сельскохозяйственных животных во всех населенных пунктах. Необходимо также продолжить системную работу по привлечению к административной ответственности за выпас сельскохозяйственных животных в неустановленных для этих целей местах.
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