В челябинском заксобрании депутаты обсудили вопрос бесконтрольного выпаса коров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бесконтрольный выпас провоцирует ДТП
Бесконтрольный выпас провоцирует ДТП Фото:

В законодательном собрании Челябинской области 3 июля прошло совещание руководителей представительных органов муниципальных образований. Один из вопросов, который обсудили спикеры городских и районных собраний, — бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных, сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Во-первых, бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных на территории населенных пунктов и за их пределами наносит вред зеленым насаждениям и производит потраву посевов сельскохозяйственных культур. Во-вторых, животные провоцируют совершение дорожно-транспортных происшествий», — цитируют в пресс-службе председателя комитета ЗСО по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению Анатолия Брагина.

В апреле текущего года в региональный закон об административных правонарушениях были внесены изменения. Была установлена ответственность за выпас и прогон сельскохозяйственных животных в неустановленных органами местного самоуправления для этих целей местах.

Как отметил Брагин, практически во всех населенных пунктах приняты необходимые нормативные акты. Однако в некоторых районах эта работа только начинается. По итогам обсуждения вопроса органам местного самоуправления было рекомендовано определить места для выпаса и прогона сельскохозяйственных животных во всех населенных пунктах. Необходимо также продолжить системную работу по привлечению к административной ответственности за выпас сельскохозяйственных животных в неустановленных для этих целей местах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В законодательном собрании Челябинской области 3 июля прошло совещание руководителей представительных органов муниципальных образований. Один из вопросов, который обсудили спикеры городских и районных собраний, — бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных, сообщили в пресс-службе ЗСО. «Во-первых, бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных на территории населенных пунктов и за их пределами наносит вред зеленым насаждениям и производит потраву посевов сельскохозяйственных культур. Во-вторых, животные провоцируют совершение дорожно-транспортных происшествий», — цитируют в пресс-службе председателя комитета ЗСО по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению Анатолия Брагина. В апреле текущего года в региональный закон об административных правонарушениях были внесены изменения. Была установлена ответственность за выпас и прогон сельскохозяйственных животных в неустановленных органами местного самоуправления для этих целей местах. Как отметил Брагин, практически во всех населенных пунктах приняты необходимые нормативные акты. Однако в некоторых районах эта работа только начинается. По итогам обсуждения вопроса органам местного самоуправления было рекомендовано определить места для выпаса и прогона сельскохозяйственных животных во всех населенных пунктах. Необходимо также продолжить системную работу по привлечению к административной ответственности за выпас сельскохозяйственных животных в неустановленных для этих целей местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...