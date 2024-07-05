05 июля 2024

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на челябинской трассе возле Миасса

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Авария, в результате которой погиб пешеход, произошла на трассе М-5 «Урал» возле Миасса (архивное фото) Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara вечером 5 июля насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«[Смертельное ДТП произошло] 5 июля в 23:10 на 1780 км (Миасский городской округ — прим. URA.RU) трассы „Москва-Челябинск“. 50-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается. На вид мужчине 45-50 лет, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. На одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.

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В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara вечером 5 июля насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[Смертельное ДТП произошло] 5 июля в 23:10 на 1780 км (Миасский городской округ — прим. URA.RU) трассы „Москва-Челябинск“. 50-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается. На вид мужчине 45-50 лет, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. На одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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