Происшествия ДТП Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на челябинской трассе возле Миасса 06 июля 2024 в 09:36 Размер текста - 17 + Авария, в результате которой погиб пешеход, произошла на трассе М-5 «Урал» возле Миасса (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara вечером 5 июля насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[Смертельное ДТП произошло] 5 июля в 23:10 на 1780 км (Миасский городской округ — прим. URA.RU) трассы „Москва-Челябинск“. 50-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается. На вид мужчине 45-50 лет, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. На одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara вечером 5 июля насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[Смертельное ДТП произошло] 5 июля в 23:10 на 1780 км (Миасский городской округ — прим. URA.RU) трассы „Москва-Челябинск“. 50-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается. На вид мужчине 45-50 лет, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. На одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям