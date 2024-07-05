Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на челябинской трассе возле Миасса

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara вечером 5 июля насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«[Смертельное ДТП произошло] 5 июля в 23:10 на 1780 км (Миасский городской округ — прим. URA.RU) трассы „Москва-Челябинск“. 50-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается. На вид мужчине 45-50 лет, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. На одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.
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