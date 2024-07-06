Мэрия отреагировала на транспортный коллапс на окраине Екатеринбурга

Маршрут курсирует от станции метро «Ботаническая» до Компрессорного
Администрация Екатеринбурга отреагировала на исчезновение важного автобусного маршрута №44, по которому горожане добираются от Ботаники до Компрессорного микрорайона. Уже завтра движение будет восстановлено, рассказал URA.RU транспортный вице-мэр Рустам Галямов.
«Переговорили с директором [«Форт-Транса» Алексеем Елисеевым]. Перераспределят водителей с других маршрутов», — сообщил Галямов.
Автобусы курсируют от станции метро «Ботаническая» до Компрессорного. Проблемы возникли из-за увольнений водителей.
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