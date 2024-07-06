06 июля 2024

Мэрия отреагировала на транспортный коллапс на окраине Екатеринбурга

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Маршрут курсирует от станции метро «Ботаническая» до Компрессорного
Маршрут курсирует от станции метро «Ботаническая» до Компрессорного Фото:

Администрация Екатеринбурга отреагировала на исчезновение важного автобусного маршрута №44, по которому горожане добираются от Ботаники до Компрессорного микрорайона. Уже завтра движение будет восстановлено, рассказал URA.RU транспортный вице-мэр Рустам Галямов.

«Переговорили с директором [«Форт-Транса» Алексеем Елисеевым]. Перераспределят водителей с других маршрутов», — сообщил Галямов.

Автобусы курсируют от станции метро «Ботаническая» до Компрессорного. Проблемы возникли из-за увольнений водителей.

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Администрация Екатеринбурга отреагировала на исчезновение важного автобусного маршрута №44 , по которому горожане добираются от Ботаники до Компрессорного микрорайона. Уже завтра движение будет восстановлено, рассказал URA.RU транспортный вице-мэр Рустам Галямов. «Переговорили с директором [«Форт-Транса» Алексеем Елисеевым]. Перераспределят водителей с других маршрутов», — сообщил Галямов. Автобусы курсируют от станции метро «Ботаническая» до Компрессорного. Проблемы возникли из-за увольнений водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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