06 июля 2024

Из-за дефицита водителей в Екатеринбурге пропал важный автобусный маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам жителей, обычно на рейсе ездит три автобуса, однако сейчас нет ни одного
По словам жителей, обычно на рейсе ездит три автобуса, однако сейчас нет ни одного Фото:

В Екатеринбурге фактически перестал работать автобусный маршрут №44, по которому пассажиры добираются от Ботаники до Компрессорного микрорайона. Все из-за дефицита водителей у компании «Форт-Транс», рассказал URA.RU источник.

«Уволилось несколько водителей», — поделился собеседник. В самой компании корреспонденту на момент публикации не ответили.

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В Екатеринбурге фактически перестал работать автобусный маршрут №44, по которому пассажиры добираются от Ботаники до Компрессорного микрорайона. Все из-за дефицита водителей у компании «Форт-Транс», рассказал URA.RU источник. «Уволилось несколько водителей», — поделился собеседник. В самой компании корреспонденту на момент публикации не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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