Из-за дефицита водителей в Екатеринбурге пропал важный автобусный маршрут

По словам жителей, обычно на рейсе ездит три автобуса, однако сейчас нет ни одного
В Екатеринбурге фактически перестал работать автобусный маршрут №44, по которому пассажиры добираются от Ботаники до Компрессорного микрорайона. Все из-за дефицита водителей у компании «Форт-Транс», рассказал URA.RU источник.
«Уволилось несколько водителей», — поделился собеседник. В самой компании корреспонденту на момент публикации не ответили.
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