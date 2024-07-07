07 июля 2024

Челябинец погиб во время подводной охоты на озере Увильды

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело подводного охотника извлекли из воды спасатели (фото из архива)
Тело подводного охотника извлекли из воды спасатели (фото из архива) Фото:

Житель Челябинской области погиб, занимаясь подводной охотой на озере Увильды. Об этом сообщили URA.RU 8 июля в Поисково-спасательной службе региона.

«Трагедия произошла 6 июля на базе отдыха „Березка“. Мужчина 1974 года рождения ушел на озеро и на долгое время пропал. Родные забили тревогу и обратились к спасателям. Тело погибшего в снаряжении для подводной охоты обнаружили в 100 метрах от берега и передали сотрудникам полиции», — пояснили в пресс-службе ПСС.

Кроме того, во время плавания на сапборде 7 июля на озере Теренкуль погибли отец и 9-летний сын. Едва не закончились бедой плавания на сапбордах 6 июля на озере Увильды. В первом случае 49-летний мужчина несколько часов не мог пристать к берегу — его отбрасывало волнами и ветром. Во втором 16-летний парень заблудился ночью на сапборде в акватории озера. Обоих эвакуировали на катере спасатели.

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Житель Челябинской области погиб, занимаясь подводной охотой на озере Увильды. Об этом сообщили URA.RU 8 июля в Поисково-спасательной службе региона. «Трагедия произошла 6 июля на базе отдыха „Березка“. Мужчина 1974 года рождения ушел на озеро и на долгое время пропал. Родные забили тревогу и обратились к спасателям. Тело погибшего в снаряжении для подводной охоты обнаружили в 100 метрах от берега и передали сотрудникам полиции», — пояснили в пресс-службе ПСС. Кроме того, во время плавания на сапборде 7 июля на озере Теренкуль погибли отец и 9-летний сын. Едва не закончились бедой плавания на сапбордах 6 июля на озере Увильды. В первом случае 49-летний мужчина несколько часов не мог пристать к берегу — его отбрасывало волнами и ветром. Во втором 16-летний парень заблудился ночью на сапборде в акватории озера. Обоих эвакуировали на катере спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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