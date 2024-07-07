Челябинец погиб во время подводной охоты на озере Увильды

Житель Челябинской области погиб, занимаясь подводной охотой на озере Увильды. Об этом сообщили URA.RU 8 июля в Поисково-спасательной службе региона.
«Трагедия произошла 6 июля на базе отдыха „Березка“. Мужчина 1974 года рождения ушел на озеро и на долгое время пропал. Родные забили тревогу и обратились к спасателям. Тело погибшего в снаряжении для подводной охоты обнаружили в 100 метрах от берега и передали сотрудникам полиции», — пояснили в пресс-службе ПСС.
Кроме того, во время плавания на сапборде 7 июля на озере Теренкуль погибли отец и 9-летний сын. Едва не закончились бедой плавания на сапбордах 6 июля на озере Увильды. В первом случае 49-летний мужчина несколько часов не мог пристать к берегу — его отбрасывало волнами и ветром. Во втором 16-летний парень заблудился ночью на сапборде в акватории озера. Обоих эвакуировали на катере спасатели.
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