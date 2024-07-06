На озере Большой Теренкуль утонули папа с сыном во время купания на сап-борде

07 июля 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Отец и сын упали в воду и утонули в озере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На озере Большой Теренкуль в Чебаркульском районе (Челябинская область) 7 июля утонули папа с сыном во время купания на сап-борде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На озере Большой Теренкуль папа с 9-летним ребенком плавали на сап-борде. Что-то пошло не так, оба упали в воду и утонули», — заявили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что счетчик трагедий на водоемах региона в этом сезоне неумолимо пополняется новыми жертвами. Спасательные жилеты смогли бы сохранить жизнь отца и сына, но их не было. С начала купального сезона в регионе утонуло 28 человек, из них восемь детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На озере Большой Теренкуль в Чебаркульском районе (Челябинская область) 7 июля утонули папа с сыном во время купания на сап-борде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На озере Большой Теренкуль папа с 9-летним ребенком плавали на сап-борде. Что-то пошло не так, оба упали в воду и утонули», — заявили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что счетчик трагедий на водоемах региона в этом сезоне неумолимо пополняется новыми жертвами. Спасательные жилеты смогли бы сохранить жизнь отца и сына, но их не было. С начала купального сезона в регионе утонуло 28 человек, из них восемь детей.