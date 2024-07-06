06 июля 2024

На озере Большой Теренкуль утонули папа с сыном во время купания на сап-борде

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. Челябинск, вода, озеро, водоем, лето, тургояк, летний отдых, сапборд
Отец и сын упали в воду и утонули в озере Фото:

На озере Большой Теренкуль в Чебаркульском районе (Челябинская область) 7 июля утонули папа с сыном во время купания на сап-борде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На озере Большой Теренкуль папа с 9-летним ребенком плавали на сап-борде. Что-то пошло не так, оба упали в воду и утонули», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что счетчик трагедий на водоемах региона в этом сезоне неумолимо пополняется новыми жертвами. Спасательные жилеты смогли бы сохранить жизнь отца и сына, но их не было. С начала купального сезона в регионе утонуло 28 человек, из них восемь детей.

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На озере Большой Теренкуль в Чебаркульском районе (Челябинская область) 7 июля утонули папа с сыном во время купания на сап-борде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На озере Большой Теренкуль папа с 9-летним ребенком плавали на сап-борде. Что-то пошло не так, оба упали в воду и утонули», — заявили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что счетчик трагедий на водоемах региона в этом сезоне неумолимо пополняется новыми жертвами. Спасательные жилеты смогли бы сохранить жизнь отца и сына, но их не было. С начала купального сезона в регионе утонуло 28 человек, из них восемь детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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