На озере Большой Теренкуль утонули папа с сыном во время купания на сап-борде

На озере Большой Теренкуль в Чебаркульском районе (Челябинская область) 7 июля утонули папа с сыном во время купания на сап-борде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«На озере Большой Теренкуль папа с 9-летним ребенком плавали на сап-борде. Что-то пошло не так, оба упали в воду и утонули», — заявили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что счетчик трагедий на водоемах региона в этом сезоне неумолимо пополняется новыми жертвами. Спасательные жилеты смогли бы сохранить жизнь отца и сына, но их не было. С начала купального сезона в регионе утонуло 28 человек, из них восемь детей.
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