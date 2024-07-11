На поиски пропавшего челябинского ребенка нужны мужчины и вездеход

11 июля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Для поиска мальчика требуется любая вездеходная техника (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые шестой день разыскивают в Челябинской области пропавшего 14-летнего ребенка с ДЦП, попросили о помощи мужчин, которые желают участвовать в поисках. Кроме того, необходима любая вездеходная техника. «Требуется помощь мужчин-добровольцев для большего охвата территории и вездеход», — говорится в сообщениях официальной группы «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте».Инфорги отмечают, что прочесывание местности не прекращается. Водолазы уже обследовали акваторию местного озера. Мальчик с тремя серьезными диагнозами кроме ДЦП пропал в лесах Челябинской области 6 июля. Пятый день его разыскивают сотни добросовльцев и сотрудников правоохранительных органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые шестой день разыскивают в Челябинской области пропавшего 14-летнего ребенка с ДЦП, попросили о помощи мужчин, которые желают участвовать в поисках. Кроме того, необходима любая вездеходная техника. «Требуется помощь мужчин-добровольцев для большего охвата территории и вездеход», — говорится в сообщениях официальной группы «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте».Инфорги отмечают, что прочесывание местности не прекращается. Водолазы уже обследовали акваторию местного озера. Мальчик с тремя серьезными диагнозами кроме ДЦП пропал в лесах Челябинской области 6 июля. Пятый день его разыскивают сотни добросовльцев и сотрудников правоохранительных органов.