На поиски пропавшего челябинского ребенка нужны мужчины и вездеход

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Для поиска мальчика требуется любая вездеходная техника (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые шестой день разыскивают в Челябинской области пропавшего 14-летнего ребенка с ДЦП, попросили о помощи мужчин, которые желают участвовать в поисках. Кроме того, необходима любая вездеходная техника.

«Требуется помощь мужчин-добровольцев для большего охвата территории и вездеход», — говорится в сообщениях официальной группы «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте».Инфорги отмечают, что прочесывание местности не прекращается. Водолазы уже обследовали акваторию местного озера.

Мальчик с тремя серьезными диагнозами кроме ДЦП пропал в лесах Челябинской области 6 июля. Пятый день его разыскивают сотни добросовльцев и сотрудников правоохранительных органов.

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые шестой день разыскивают в Челябинской области пропавшего 14-летнего ребенка с ДЦП, попросили о помощи мужчин, которые желают участвовать в поисках. Кроме того, необходима любая вездеходная техника. «Требуется помощь мужчин-добровольцев для большего охвата территории и вездеход», — говорится в сообщениях официальной группы «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте».Инфорги отмечают, что прочесывание местности не прекращается. Водолазы уже обследовали акваторию местного озера. Мальчик с тремя серьезными диагнозами кроме ДЦП пропал в лесах Челябинской области 6 июля. Пятый день его разыскивают сотни добросовльцев и сотрудников правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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