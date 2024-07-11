На поиски пропавшего челябинского ребенка нужны мужчины и вездеход

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые шестой день разыскивают в Челябинской области пропавшего 14-летнего ребенка с ДЦП, попросили о помощи мужчин, которые желают участвовать в поисках. Кроме того, необходима любая вездеходная техника.
«Требуется помощь мужчин-добровольцев для большего охвата территории и вездеход», — говорится в сообщениях официальной группы «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте».Инфорги отмечают, что прочесывание местности не прекращается. Водолазы уже обследовали акваторию местного озера.
Мальчик с тремя серьезными диагнозами кроме ДЦП пропал в лесах Челябинской области 6 июля. Пятый день его разыскивают сотни добросовльцев и сотрудников правоохранительных органов.
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