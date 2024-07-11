В Челябинской области исчезла деревня

С карты Челябинской области исчезла деревня Варваринка Октябрьского района. Об этом сообщается в постановлении губернатора региона, опубликованного 10 июля на портале официальных правовых актов.
«Согласовать исключение деревни Варваринка Каракульского сельского поселения Октябрьского муниципального района из перечня муниципальных образований Челябинской области и населенных пунктов, включенных в их состав. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — сказано в документе.
Инициатива об исключении Варваринки с карты региона исходила от депутатов райсобрания. Это связано с тем, что в деревне не осталось жителей. В 2002 году их в деревне проживало 26, сейчас — ноль.
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