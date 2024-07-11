В День металлурга 20 июля в Челябинске состоится концерт с участием группы "Иванушки" — праздник для своих сотрудников и жителей города организует Трубная Металлургическая Компания (ТМК). Как сообщил URA.RU председатель профкома Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), входящего в ТМК, Михаил Гризодуб, для сотрудников и ветеранов предприятия подготовлена большая программа по случаю профессионального праздника.
«20 июля на стадионе „Восход“ состоится праздничный концерт. Начало в 19 часов 30 минут, вход свободный. Хедлайнером именно этого вечера будет группа „Иванушки“. Уже известен слоган праздника: „В завод влюбиться очень легко“. Это чуть измененная строка из песни „Билетик“ группы», — пояснил Гризодуб.
На этом же вечере будут чествовать и награждать победителей корпоративного конкурса «Трудовая династия». Выступят уральские коллективы. Как отметил в разговоре с URA.RU Гризодуб, концерт 20 июля будет кульминацией праздничного марафона, который стартует 15 июля.
«Запланированы концерт для ветеранов, состоится церемония посвящения молодых сотрудников в металлурги. Подготовлены спортивные мероприятия и мероприятия для семей работников. Начиная с 15 июля в течение недели пройдут награждения лучших сотрудников. Будут вручаться почетные грамоты, благодарности и знаки отличия. В списке более 400 работников. У нас очень большой коллектив, поэтому отмечать День металлурга мы будем целую неделю», — отметил профсоюзный лидер.
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