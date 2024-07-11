Туристы из ХМАО стали летать на Мальдивы летом из-за сниженных цен

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане путешествуют на Мальдивы, несмотря на сезон дождей
Югорчане путешествуют на Мальдивы, несмотря на сезон дождей Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного стали летом путешествовать на Мальдивы, несмотря на сезон дождей, рассказали URA.RU в турагентстве «Семь чудес». Югорчане пользуются тем, что в это время стоимость отдыха на курорте снижается.

«Мальдивы берут, но чтобы туда поехать, нужно как минимум долететь до Москвы, а потом сделать еще какую-то пересадку. Например, в Арабских Эмиратах», — поясняет URA.RU турагент компании Марианна Кульченко. Летом из-за сезона дождей отдыхать на Мальдивы едут меньше путешественников, поэтому цены на отдых и перелеты в это время снижены.

Впрочем, из-за сложной логистики это направление менее популярно у югорчан, чем, например, Турция, куда можно добраться прямым рейсом из Югры. «Летом все стараются вывезти детей, а с пересадками это не очень удобно», — добавляет турагент.

Ранее URA.RU рассказывало, что летом жители ХМАО также стали чаще выбирать Египет для отдыха, несмотря на жару. В турагентстве Soloway рассказывало, что рост интереса к этому направлению тоже связывают с выгодными ценами.

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Жители Ханты-Мансийского автономного стали летом путешествовать на Мальдивы, несмотря на сезон дождей, рассказали URA.RU в турагентстве «Семь чудес». Югорчане пользуются тем, что в это время стоимость отдыха на курорте снижается. «Мальдивы берут, но чтобы туда поехать, нужно как минимум долететь до Москвы, а потом сделать еще какую-то пересадку. Например, в Арабских Эмиратах», — поясняет URA.RU турагент компании Марианна Кульченко. Летом из-за сезона дождей отдыхать на Мальдивы едут меньше путешественников, поэтому цены на отдых и перелеты в это время снижены. Впрочем, из-за сложной логистики это направление менее популярно у югорчан, чем, например, Турция, куда можно добраться прямым рейсом из Югры. «Летом все стараются вывезти детей, а с пересадками это не очень удобно», — добавляет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что летом жители ХМАО также стали чаще выбирать Египет для отдыха, несмотря на жару. В турагентстве Soloway рассказывало, что рост интереса к этому направлению тоже связывают с выгодными ценами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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