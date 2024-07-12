Челябинские дорожники показали реконструкцию трассы М-5 с высоты птичьего полета. Видео

Росавтодор: строительство обхода Сима увеличит скорость движения на трассе М-5

13 июля 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

Строительство развязки планируют завершить в 2026 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Реконструкцию трассы М-5 «Урал» в Челябинской области показали с высоты птичьего полета. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», строительство развязки «обход Сима» позволит увеличить скорость движения на участке до 90 километров в час. «Для связи нового направления трассы М-5 с Симом дорожники построят новую транспортную развязку с путепроводом. Формирование транзитного направления позволит увеличить скорость движения с 60 до 90 километров в час», — сообщили URA.RU в Южноуральском управлении Росавтодора. Развязку планируют завершить в 2026 году. Однако реконструируемый участок трассы М-5 полностью переведут в четырехполосное исполнение уже в 2024 году. Как сообщил глава управления Владимир Муравьев, это позволит не только сократить время в пути, но и сделать движение максимально безопасным. Пропускная способность дороги, которая при наличии двух полос считается перегруженной, возрастет с 11 до 30 тысяч автомобилей в сутки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реконструкцию трассы М-5 «Урал» в Челябинской области показали с высоты птичьего полета. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», строительство развязки «обход Сима» позволит увеличить скорость движения на участке до 90 километров в час. «Для связи нового направления трассы М-5 с Симом дорожники построят новую транспортную развязку с путепроводом. Формирование транзитного направления позволит увеличить скорость движения с 60 до 90 километров в час», — сообщили URA.RU в Южноуральском управлении Росавтодора. Развязку планируют завершить в 2026 году. Однако реконструируемый участок трассы М-5 полностью переведут в четырехполосное исполнение уже в 2024 году. Как сообщил глава управления Владимир Муравьев, это позволит не только сократить время в пути, но и сделать движение максимально безопасным. Пропускная способность дороги, которая при наличии двух полос считается перегруженной, возрастет с 11 до 30 тысяч автомобилей в сутки.