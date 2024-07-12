12 июля 2024

Челябинские дорожники показали реконструкцию трассы М-5 с высоты птичьего полета. Видео

Росавтодор: строительство обхода Сима увеличит скорость движения на трассе М-5
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги м5. Челябинск
Строительство развязки планируют завершить в 2026 году Фото:

Реконструкцию трассы М-5 «Урал» в Челябинской области показали с высоты птичьего полета. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», строительство развязки «обход Сима» позволит увеличить скорость движения на участке до 90 километров в час.

«Для связи нового направления трассы М-5 с Симом дорожники построят новую транспортную развязку с путепроводом. Формирование транзитного направления позволит увеличить скорость движения с 60 до 90 километров в час», — сообщили URA.RU в Южноуральском управлении Росавтодора.

Развязку планируют завершить в 2026 году. Однако реконструируемый участок трассы М-5 полностью переведут в четырехполосное исполнение уже в 2024 году. Как сообщил глава управления Владимир Муравьев, это позволит не только сократить время в пути, но и сделать движение максимально безопасным. Пропускная способность дороги, которая при наличии двух полос считается перегруженной, возрастет с 11 до 30 тысяч автомобилей в сутки.

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Реконструкцию трассы М-5 «Урал» в Челябинской области показали с высоты птичьего полета. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», строительство развязки «обход Сима» позволит увеличить скорость движения на участке до 90 километров в час. «Для связи нового направления трассы М-5 с Симом дорожники построят новую транспортную развязку с путепроводом. Формирование транзитного направления позволит увеличить скорость движения с 60 до 90 километров в час», — сообщили URA.RU в Южноуральском управлении Росавтодора. Развязку планируют завершить в 2026 году. Однако реконструируемый участок трассы М-5 полностью переведут в четырехполосное исполнение уже в 2024 году. Как сообщил глава управления Владимир Муравьев, это позволит не только сократить время в пути, но и сделать движение максимально безопасным. Пропускная способность дороги, которая при наличии двух полос считается перегруженной, возрастет с 11 до 30 тысяч автомобилей в сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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