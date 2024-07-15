В Челябинске резко выросла стоимость квартир-студий в новостройках

В Челябинске в июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 стоимость новых квартир-студий площадью до 32 квадратных метров выросла на 28,6%. Цена квадратного метра поднялась на 31,8% до 129 тысяч 384 рублей за квадрат, сообщается 15 июля на портале о недвижимости.
«В Челябинске стоимость квадратного метра в новых квартирах за год выросла на 31,8% до 129 тысяч 384 рублей. При этом стоимость квартир площадью до 32 квадратных метров поднялась на 28,6%», — сообщается на портале «Мир квартир».
В целом по России самые дорогие квартиры-студии продаются в Сочи по цене 396 тысяч 767 рублей за квадратный метр, в Москве (380 тысяч 440 рублей за квадратный метр), Казани (237 тысяч 945 рублей за квадрат), Санкт-Петербурге (231 тысяча 865 рублей за квадратный метр) и Нижнем Новгороде (215 тысяч 313 рублей за квадрат).
При этом самые недорогие квартиры-невелички можно приобрести в Грозном по 75 тысяч 765 рублей за квадрат, Нижнем Тагиле за 79 тысяч 909 рублей за квадратный метр, Новокузнецке (86 тысяч 452 рубля за квадрат), Магнитогорске (86 тысяч 453 рублей за квадратный метр).
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