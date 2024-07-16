К главному храму Екатеринбурга стягиваются паломники. Фото, видео

16 июля 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Паломники собираются для участия в божественной литургии Фото: Илья Московец © URA.RU Верующие екатеринбуржцы стягиваются к Храму-на-Крови, чтобы принять участие в божественной литургии, после которой после которой начнется крестный ход. Сейчас возле главного храма уральской столицы собрались десятки паломников, рассказал корреспондент URA.RU. На улице Царской, которую перекрыли ради мероприятия, стоят верующие. Кто-то также усаживается на траву и бордюры. Люди слушают молитвы и фотографируют сцену, расположенную возле Храма-на-Крови. Всех желающих ждут ночью 17 июля примерно в 02:30. Паломники отправятся по маршруту ул. Царская — ул. Толмачева — пр. Ленина — ул. Татищева — ул. Токарей — ул. Халтурина — ул. Техническая — ул. Решетская — Железнодорожный лесопарк — пос. Шувакиш — урочище Ганина Яма. По прибытии пройдет молебен, здесь же расположится полевая кухня. На время шествия в городе перекроют улицы. Все ограничения планируют снять 17 июля в 08:00. Ранее URA.RU публиковало карту с отмеченными улицами, которые закроют. Паломников будут сопровождать сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верующие екатеринбуржцы стягиваются к Храму-на-Крови, чтобы принять участие в божественной литургии, после которой после которой начнется крестный ход. Сейчас возле главного храма уральской столицы собрались десятки паломников, рассказал корреспондент URA.RU. На улице Царской, которую перекрыли ради мероприятия, стоят верующие. Кто-то также усаживается на траву и бордюры. Люди слушают молитвы и фотографируют сцену, расположенную возле Храма-на-Крови. Всех желающих ждут ночью 17 июля примерно в 02:30. Паломники отправятся по маршруту ул. Царская — ул. Толмачева — пр. Ленина — ул. Татищева — ул. Токарей — ул. Халтурина — ул. Техническая — ул. Решетская — Железнодорожный лесопарк — пос. Шувакиш — урочище Ганина Яма. По прибытии пройдет молебен, здесь же расположится полевая кухня. На время шествия в городе перекроют улицы. Все ограничения планируют снять 17 июля в 08:00. Ранее URA.RU публиковало карту с отмеченными улицами, которые закроют. Паломников будут сопровождать сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры.