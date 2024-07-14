14 июля 2024

Центр Екатеринбурга перекроют на время крестного хода. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Шествия продлятся до 17 июля 08:00
Шествия продлятся до 17 июля 08:00 Фото:

В Екатеринбурге перекроют центральные улицы на время проведения крестного хода в рамках празднования Царских дней. Ограничения на ул. Царской начнут действовать уже 16 июля с 15:00. Остальные перекрытия запланированы 17 июля с 02:00 до 08:00, рассказали в пресс-службе мэрии.

Крестный ход начнется после Божественной литургии, которая состоится на площади перед Храмом-Памятником на Крови 16 июля в 23:30 и продлится до 17 июля 02:00. Верующие пройдут по маршруту: Храм-Памятник на Крови — Царская — Толмачева –Ленина — Татищева — Токарей — Халтурина — Техническая — Решетская — Железнодорожный лесопарк — поселок Шувакиш — Ганина Яма. Сопровождать паломников будут волонтеры и сотрудники Госавтоинспекции.

Движение транспорта будет ограничено по улице Царской, от Первомайской до Дзержинского 16 июля с 15:00 до 17 июля 03:00. Там же 16 июля с 08:00 и до конца мероприятия будет запрещена парковка.

Кроме того, 17 июля с 02:00 до 08:00 во время шествия будет закрыто движение по улицам:

  • Толмачева, от ул. Первомайской до проспекта Ленина;
  • Ленина, от ул. Карла Либкнехта до Репина;
  • Татищева, от ул. Репина до Токарей;
  • Токарей, от ул. Татищева до Кирова;
  • Бебеля, от ул. Кирова до Готвальда;
  • Нечетной стороне Халтурина, от ул. Готвальда до Технической;
  • Технической, от ул. Бебеля до Решетской;
  • Решетской, от ул. Технической до Леваневского;
  • Леваневского, от ул. Решетской до дороги в поселок Шувакиш;
  • Дороге в поселок Шувакиш, от ул. Леваневского до Зеленой;
  • Зеленой, от дороги в поселок Шувакиш до Первого проезда;
  • Пышминской, от ул. Зеленой до ЕКАД.

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В Екатеринбурге перекроют центральные улицы на время проведения крестного хода в рамках празднования Царских дней. Ограничения на ул. Царской начнут действовать уже 16 июля с 15:00. Остальные перекрытия запланированы 17 июля с 02:00 до 08:00, рассказали в пресс-службе мэрии. Крестный ход начнется после Божественной литургии, которая состоится на площади перед Храмом-Памятником на Крови 16 июля в 23:30 и продлится до 17 июля 02:00. Верующие пройдут по маршруту: Храм-Памятник на Крови — Царская — Толмачева –Ленина — Татищева — Токарей — Халтурина — Техническая — Решетская — Железнодорожный лесопарк — поселок Шувакиш — Ганина Яма. Сопровождать паломников будут волонтеры и сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспорта будет ограничено по улице Царской, от Первомайской до Дзержинского 16 июля с 15:00 до 17 июля 03:00. Там же 16 июля с 08:00 и до конца мероприятия будет запрещена парковка. Кроме того, 17 июля с 02:00 до 08:00 во время шествия будет закрыто движение по улицам:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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