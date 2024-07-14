В Екатеринбурге перекроют центральные улицы на время проведения крестного хода в рамках празднования Царских дней. Ограничения на ул. Царской начнут действовать уже 16 июля с 15:00. Остальные перекрытия запланированы 17 июля с 02:00 до 08:00, рассказали в пресс-службе мэрии.
Крестный ход начнется после Божественной литургии, которая состоится на площади перед Храмом-Памятником на Крови 16 июля в 23:30 и продлится до 17 июля 02:00. Верующие пройдут по маршруту: Храм-Памятник на Крови — Царская — Толмачева –Ленина — Татищева — Токарей — Халтурина — Техническая — Решетская — Железнодорожный лесопарк — поселок Шувакиш — Ганина Яма. Сопровождать паломников будут волонтеры и сотрудники Госавтоинспекции.
Движение транспорта будет ограничено по улице Царской, от Первомайской до Дзержинского 16 июля с 15:00 до 17 июля 03:00. Там же 16 июля с 08:00 и до конца мероприятия будет запрещена парковка.
Кроме того, 17 июля с 02:00 до 08:00 во время шествия будет закрыто движение по улицам:
- Толмачева, от ул. Первомайской до проспекта Ленина;
- Ленина, от ул. Карла Либкнехта до Репина;
- Татищева, от ул. Репина до Токарей;
- Токарей, от ул. Татищева до Кирова;
- Бебеля, от ул. Кирова до Готвальда;
- Нечетной стороне Халтурина, от ул. Готвальда до Технической;
- Технической, от ул. Бебеля до Решетской;
- Решетской, от ул. Технической до Леваневского;
- Леваневского, от ул. Решетской до дороги в поселок Шувакиш;
- Дороге в поселок Шувакиш, от ул. Леваневского до Зеленой;
- Зеленой, от дороги в поселок Шувакиш до Первого проезда;
- Пышминской, от ул. Зеленой до ЕКАД.
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