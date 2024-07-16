Подростки устроили тусовку на остановке в Сургуте
В Сургуте (ХМАО) подростки устроили дискотеку внутри городской остановки. Видео с места событий очевидцы опубликовали в соцсети.
«На Гагарина молодежь устроила дискотеку на остановке», — говорится в сообщении telegram-канала «К-информ». Житель соседнего дома рассказал каналу, что подростки не мешали отдыхать соседям. «Видать, точно негде ребятам танцевать», — добавил подписчик.
За комментарием агентство обратилось в пресс-службу сургутского УМВД. «Сообщение в дежурную часть не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Однако полиция организует проверку.
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