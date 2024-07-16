16 июля 2024

В Сургуте подростки устроили дискотеку на остановочном павильоне. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки устроили тусовку на остановке в Сургуте
Подростки устроили тусовку на остановке в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) подростки устроили дискотеку внутри городской остановки. Видео с места событий очевидцы опубликовали в соцсети.

«На Гагарина молодежь устроила дискотеку на остановке», — говорится в сообщении telegram-канала «К-информ». Житель соседнего дома рассказал каналу, что подростки не мешали отдыхать соседям. «Видать, точно негде ребятам танцевать», — добавил подписчик.

За комментарием агентство обратилось в пресс-службу сургутского УМВД. «Сообщение в дежурную часть не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Однако полиция организует проверку.

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В Сургуте (ХМАО) подростки устроили дискотеку внутри городской остановки. Видео с места событий очевидцы опубликовали в соцсети. «На Гагарина молодежь устроила дискотеку на остановке», — говорится в сообщении telegram-канала «К-информ». Житель соседнего дома рассказал каналу, что подростки не мешали отдыхать соседям. «Видать, точно негде ребятам танцевать», — добавил подписчик. За комментарием агентство обратилось в пресс-службу сургутского УМВД. «Сообщение в дежурную часть не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Однако полиция организует проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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