17 июля 2024

В ХМАО будут судить водителя, который задавил кладовщика погрузчиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Завершающий этап подготовки к RAE-2015. Нижний Тагил , погрузчик
Водитель погрузчика из ХМАО задавил кладовщика Фото:

Водитель погрузчика из Нижневартовского района ХМАО пойдет под суд за нарушение правил безопасности, из-за которого пострадал его коллега. Транспорт наехал на кладовщика при движении назад и нанес человеку тяжелые травмы.

«По версии следствия, обвиняемый, управляя вилочным погрузчиком на территории производственной базы в Нижневартовском районе, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ не убедился в безопасности маневра и при движении назад допустил наезд на кладовщика, которого зажало между двумя вилочными погрузчиками. Мужчине причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Материалы уголовного дела переданы в суд», — сообщил Следственный комитет по ХМАО на официальном сайте.

Водитель погрузчика не убедился в безопасности маневра и отсутствии людей поблизости. Силовики завершили расследование происшествия, теперь делом займется суд.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО водитель спецтехники на полигоне твердых бытовых отходов случайно задавил коллегу. Мужчина скончался на месте.

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Водитель погрузчика из Нижневартовского района ХМАО пойдет под суд за нарушение правил безопасности, из-за которого пострадал его коллега. Транспорт наехал на кладовщика при движении назад и нанес человеку тяжелые травмы. «По версии следствия, обвиняемый, управляя вилочным погрузчиком на территории производственной базы в Нижневартовском районе, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ не убедился в безопасности маневра и при движении назад допустил наезд на кладовщика, которого зажало между двумя вилочными погрузчиками. Мужчине причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Материалы уголовного дела переданы в суд», — сообщил Следственный комитет по ХМАО на официальном сайте. Водитель погрузчика не убедился в безопасности маневра и отсутствии людей поблизости. Силовики завершили расследование происшествия, теперь делом займется суд. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО водитель спецтехники на полигоне твердых бытовых отходов случайно задавил коллегу. Мужчина скончался на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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