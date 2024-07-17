В ХМАО будут судить водителя, который задавил кладовщика погрузчиком

Водитель погрузчика из Нижневартовского района ХМАО пойдет под суд за нарушение правил безопасности, из-за которого пострадал его коллега. Транспорт наехал на кладовщика при движении назад и нанес человеку тяжелые травмы.
«По версии следствия, обвиняемый, управляя вилочным погрузчиком на территории производственной базы в Нижневартовском районе, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ не убедился в безопасности маневра и при движении назад допустил наезд на кладовщика, которого зажало между двумя вилочными погрузчиками. Мужчине причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Материалы уголовного дела переданы в суд», — сообщил Следственный комитет по ХМАО на официальном сайте.
Водитель погрузчика не убедился в безопасности маневра и отсутствии людей поблизости. Силовики завершили расследование происшествия, теперь делом займется суд.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО водитель спецтехники на полигоне твердых бытовых отходов случайно задавил коллегу. Мужчина скончался на месте.
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