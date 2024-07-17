Происшествия В ХМАО будут судить водителя, который задавил кладовщика погрузчиком 18 июля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 + Водитель погрузчика из ХМАО задавил кладовщика Фото: Александр Мамаев © URA.RU Водитель погрузчика из Нижневартовского района ХМАО пойдет под суд за нарушение правил безопасности, из-за которого пострадал его коллега. Транспорт наехал на кладовщика при движении назад и нанес человеку тяжелые травмы. «По версии следствия, обвиняемый, управляя вилочным погрузчиком на территории производственной базы в Нижневартовском районе, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ не убедился в безопасности маневра и при движении назад допустил наезд на кладовщика, которого зажало между двумя вилочными погрузчиками. Мужчине причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Материалы уголовного дела переданы в суд», — сообщил Следственный комитет по ХМАО на официальном сайте. Водитель погрузчика не убедился в безопасности маневра и отсутствии людей поблизости. Силовики завершили расследование происшествия, теперь делом займется суд. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО водитель спецтехники на полигоне твердых бытовых отходов случайно задавил коллегу. Мужчина скончался на месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Водитель погрузчика из Нижневартовского района ХМАО пойдет под суд за нарушение правил безопасности, из-за которого пострадал его коллега. Транспорт наехал на кладовщика при движении назад и нанес человеку тяжелые травмы. «По версии следствия, обвиняемый, управляя вилочным погрузчиком на территории производственной базы в Нижневартовском районе, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ не убедился в безопасности маневра и при движении назад допустил наезд на кладовщика, которого зажало между двумя вилочными погрузчиками. Мужчине причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Материалы уголовного дела переданы в суд», — сообщил Следственный комитет по ХМАО на официальном сайте. Водитель погрузчика не убедился в безопасности маневра и отсутствии людей поблизости. Силовики завершили расследование происшествия, теперь делом займется суд. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО водитель спецтехники на полигоне твердых бытовых отходов случайно задавил коллегу. Мужчина скончался на месте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям