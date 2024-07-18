Жители шести аварийных домов под Троицком требуют расселения. Видео

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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, здание, руины, реновация, разруха, дом, жилье
Жители боятся оставаться в разрушающемся доме (фото из архива) Фото:

В Бобровке Троицкого района Челябинской области жители шести признанных аварийными домов не могут добиться переселения. Они обвиняют местные власти в бездействии, несмотря на реальную угрозу обрушения зданий.

«Мы уже устали ждать помощи от властей, каждый год обещают переселить, но все остается на словах», — рассказывают жильцы «улицы Кошмаров». Дома, признанные аварийными по результатам экспертизы, представляют собой опасность для их жизни и здоровья.

Активисты «Народного фронта» вмешались в ситуацию, посетив поселение и обратившись за поддержкой к правоохранительным органам. Теперь ожидается, что внимание прокуратуры и Следственного комитета поможет ускорить процесс расселения.

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В Бобровке Троицкого района Челябинской области жители шести признанных аварийными домов не могут добиться переселения. Они обвиняют местные власти в бездействии, несмотря на реальную угрозу обрушения зданий. «Мы уже устали ждать помощи от властей, каждый год обещают переселить, но все остается на словах», — рассказывают жильцы «улицы Кошмаров». Дома, признанные аварийными по результатам экспертизы, представляют собой опасность для их жизни и здоровья. Активисты «Народного фронта» вмешались в ситуацию, посетив поселение и обратившись за поддержкой к правоохранительным органам. Теперь ожидается, что внимание прокуратуры и Следственного комитета поможет ускорить процесс расселения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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