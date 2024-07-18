Жители шести аварийных домов под Троицком требуют расселения. Видео

18 июля 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Жители боятся оставаться в разрушающемся доме (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Бобровке Троицкого района Челябинской области жители шести признанных аварийными домов не могут добиться переселения. Они обвиняют местные власти в бездействии, несмотря на реальную угрозу обрушения зданий. «Мы уже устали ждать помощи от властей, каждый год обещают переселить, но все остается на словах», — рассказывают жильцы «улицы Кошмаров». Дома, признанные аварийными по результатам экспертизы, представляют собой опасность для их жизни и здоровья. Активисты «Народного фронта» вмешались в ситуацию, посетив поселение и обратившись за поддержкой к правоохранительным органам. Теперь ожидается, что внимание прокуратуры и Следственного комитета поможет ускорить процесс расселения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Бобровке Троицкого района Челябинской области жители шести признанных аварийными домов не могут добиться переселения. Они обвиняют местные власти в бездействии, несмотря на реальную угрозу обрушения зданий. «Мы уже устали ждать помощи от властей, каждый год обещают переселить, но все остается на словах», — рассказывают жильцы «улицы Кошмаров». Дома, признанные аварийными по результатам экспертизы, представляют собой опасность для их жизни и здоровья. Активисты «Народного фронта» вмешались в ситуацию, посетив поселение и обратившись за поддержкой к правоохранительным органам. Теперь ожидается, что внимание прокуратуры и Следственного комитета поможет ускорить процесс расселения.