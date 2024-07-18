В Бобровке Троицкого района Челябинской области жители шести признанных аварийными домов не могут добиться переселения. Они обвиняют местные власти в бездействии, несмотря на реальную угрозу обрушения зданий.
«Мы уже устали ждать помощи от властей, каждый год обещают переселить, но все остается на словах», — рассказывают жильцы «улицы Кошмаров». Дома, признанные аварийными по результатам экспертизы, представляют собой опасность для их жизни и здоровья.
Активисты «Народного фронта» вмешались в ситуацию, посетив поселение и обратившись за поддержкой к правоохранительным органам. Теперь ожидается, что внимание прокуратуры и Следственного комитета поможет ускорить процесс расселения.
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