Мишустин дал студентам-медикам последний шанс на выбор места работы

Правительство России увеличило выплаты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», что говорит о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин предпринимает одни из последних мер по привлечению медперсонала в малые населенные пункты и села, рассказали опрошенные URA.RU эксперты. По их мнению, следующим шагом может стать распределение выпускников медицинских вузов.
На заседании Мишустин рассказал, что правительство продолжает модернизировать медучреждения, строить новые в городах и сельской местности, а также в удаленных и труднодоступных территориях. Кабмин, продолжил премьер, решил увеличить выплаты тем медработникам, которые переедут на работу в новые регионы: врачи получат до 2 млн рублей, а фельдшеры, медсестры и другие специалисты среднего медицинского звена — до 1 млн рублей. В том числе речь шла о расширении этих программ: теперь участники «Земского доктора» и «Земского фельдшера» смогут один раз поменять медучреждение в рамках того же региона.
«Эти решения будут хорошим стимулом для наших медиков, чтобы оставаться в небольших населенных пунктах. А также для выпускников медицинских колледжей, вузов, чтобы вернуться домой и там работать, оказывать квалифицированную помощь, давать консультации местным жителям: не у всех из них в силу разных причин есть возможность ездить лечиться даже в районное медицинское учреждение», — резюмировал он.
Во всех регионах, в том числе и новых, наблюдается дефицит медперсонала в малых населенных пунктах, и одним из решений может стать целевое распределение выпускников студентов медицинских вузов, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Так, по его словам, правительство и премьер Мишустин вводят одни из последних мер по привлечению медперсонала в места, где наблюдается нехватка кадров.
«Целевой набор в последнее время стал более эффективным, но решением этого вопроса может стать сочетание целевой подготовки и направления. Со следующего года выпускники специалитета (6 курсов) в случае отказа от исполнения обязательств будут обязаны выплатить полную сумму подготовки, затраченную государством. Не стипендию, как сейчас, а всю сумму обучения, которая составляет весьма приличные деньги. Например, в столичном вузе это около 3 млн рублей. Это разовая выплата, которая станет более жесткой мерой. Она позволит увеличить процент тех, кто выполнит свои обязательства, взятые при поступлении», — добавил он.
Тема с направлением «целевиков» всерьез обсуждается сенаторами, отмечает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. «Мы обсуждаем эту тему, но здесь есть еще очень много вопросов. Сейчас разрабатывается новый нацпроект „Кадры“ и я надеюсь, что там будут разъяснены многие вопросы, что поможет потом как раз и по целевому обучению, и по распределению выпускников», — резюмировала она.
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